多功能媽咪林芊妤 投訴囝囝阻造人大計

【明報專訊】林芊妤（Coffee）於2018年跟拍拖3年的圈外男友翟志榮（Weng）結婚，同年誕下兒子翟德彥。成為人妻與媽咪，Coffee回想這3年的人生經歷，以難以置信形容，幸福度爆燈。她照顧丈夫與兒子外，個人事業發展也沒有停步，在網上以廣東話教瑜伽，經營5年的YouTube頻道，已破百萬訂閱。她是繼G.E.M.（鄧紫棋）成第二個破百萬訂閱的香港YouTuber。今日母親節，Coffee接受《明報》訪問分享做多功能媽咪的喜悅，她跟老公有計劃添家庭成員，最大阻礙卻來自兩歲兒子。

「以前我覺得婚姻是好遙遠的事，但遇到真命天子，大家不需要遷就已經好夾。我懷孕了，決定要結婚、生仔，我曾擔心身材走樣，當時我在教瑜伽，又有很多減肥產品代言，事業上了軌道。我在想自己的人生是否完了？原來生BB之後，我的人生是更充實開心，有了家庭生活有了重心，工作後我知道要回家，為小朋友努力，成為我的目標。」現年30歲的Coffee娓娓道出由少女變少婦的心路歷程。

身教的重要

沒有做母親的指導課程，Coffee做媽咪的原則是身教，給孩子好榜樣，適當的讚賞、不能溺愛，孩子似白紙一樣吸收，母親在孩子面前怎樣對人與生活，小朋友會跟住做。她笑說：「多功能媽咪的條件，我做到大部分，但我讀書唔叻，學業方面要交給老公處理。我的IQ唔高，希望兒子遺傳我的EQ，可以渡過艱難的時間，令他做人舒服與開心；不要似媽咪學業半途而廢與心急的性格，要學爸爸有條理又穩陣。」

Coffee在兒子身上最大的投資，是讓他於自由自在的環境學習，沒想過將來要留層樓或其他物質給他。她跟老公也是十六七歲便自己掙錢應付生活，培養獨立的性格；待兒子18歲後，她便可以跟老公去環遊世界。

老公排第一

身為事業型媽咪，Coffee心目中最珍惜的是老公，她說：「我的排位是，第一位：老公、第二位：囝囝、第三位：自己、第四位：事業。千祈唔好太緊張孩子便忽略了老公，有我跟老公才有孩子，我們是家庭的砥柱。孩子是看着父母成長，我們恩愛，互相愛護，小朋友才會在有愛的環境長大。以前我會將事業放在自己前面，現在才知道要處理好自己的事，有健康才有好事業。『齊家治國平天下』，我覺得女人的標準也一樣。」

怕媽咪被搶走

Coffee的囝囝翟德彥（伯伯）也是網紅小B，她不時在網上分享母子家庭樂。她說：「聽到囝囝嗌媽咪真係好開心，這是做了媽媽才知道。佢真係攬到我好實，會用腳箝住我，怕媽咪被人搶走似的。小朋友好快長大，就讓我現在沉迷這感覺，囝囝未夠兩歲，但他的表現令人超乎想像。我一直餵人奶，最近家人提議要戒奶，將伯伯帶給公公、婆婆照顧一星期，見不到我便可以戒人奶，我跟伯伯商量時，他完全明白我講什麼，亦懂得表達他不喜歡。」

享受尊重的目光

6年前，因為「殘廁Gathering」事件成無綫棄將，Coffee另闖新路，行動證明活得比你好。她說：「以前在TVB，認為演員是我的終身事業，只想有角色、掙錢，事實上是無得揀。離開時好迷惘，感覺被趕出家門，無牀、無食物，好似赤裸人前。當時就是靠有瑜伽導師牌照，為自己找出路。原來做喜歡的工作，表現真我性格是好開心的。以前做藝員，別人眼光就是想出位的女星，成為瑜伽導師，讓我感受到尊重的目光。現在做真實的自己，變得正面又可以影響別人，以前我的Followers佔九成是男士，現在佔九成是女生。一班女仔一起做運動，令自己變得更好的同時又幫助別人，得到支持與信任是最大滿足感，有錢買不到的。」

被父子攬實入眠好幸福

由被視作出位女星，至成為受尊重的瑜伽導師，到組織一個幸福的家，人生大逆轉，難怪Coffee自豪說：「若幸福度以100分為滿分，我覺得達100分。找到合適的另一半，被愛、又有兒子，我日日都心心眼。早兩晚我攬囝囝瞓覺，老公又攬住我，我覺得好幸福，兩秒入睡。以前我會失眠，可能想得太多欠安全感。現在有了安全感，兩秒就瞓，翌日早上要餵奶才醒，人有滿足感才有力前進，我的動力十足。」問Coffee要給伯伯添個妹妹嗎？她笑說：「想生多個小朋友，是否女兒不能控制。不過囝囝睡在我與老公中間，沒有二人世界機會呢。」

記者：唐嘉晞

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