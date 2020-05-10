【開箱】綜藝節目《一日三餐》 歸隱漁村 車勝元脫罩感觸

【明報專訊】韓國有線頻道tvN綜藝節目《一日三餐：漁村篇》，本月初推出第5季。講述《和遊記》車勝元、《1987：逆權公民》劉海鎮及《我身後的陶斯》孫浩俊，到韓國竹窟島，靠當地天然食材，製作一日三餐。

看明星耕田捕魚

《一日三餐》是tvN的王牌綜藝節目。2014年首播，當時由《結婚契約》李瑞鎮伙拍男團2PM成員澤演演出，二人到訪農村旌善，透過親自耕種得來的食材，製作不同菜式。當時由於題材新鮮，加上看到韓星辛苦耕田的真面目，備受關注，從首播4.3%收視，升至高位8.9%。tvN其後開拍一系列《一日三餐》，每季到不同的鄉郊取景，先後推出了3季農村篇、5季漁村篇及山村篇，演出者以李瑞鎮、車勝元及劉海鎮為主。去年推出女星版，找來《天空城堡》廉晶雅和尹世雅，以及《上流寄生族》朴素丹演出山村篇。

韓國雖然有不少飲食節目，世界各地美食、米芝蓮級名廚製作，選擇多不勝數。《一日三餐》的特色卻是拍攝韓星如何親手耕種或捕魚，看他們利用最原始的方法得到食材。由準備食材到烹調過程，觀衆全程直擊。

天有不測 食番薯充飢

最新一季《漁村篇》，車勝元一行人抵達無人居住的竹窟島後，即着手製作泡菜；車勝元一手包辦切菜、瓜，配上十多種調味料後才完成，而且泡菜的分量足以載滿一大個洗面盆，3個人可以吃數天。

接着車勝元為了準備午餐，親手搓麵粉製作湯麵，一餐飯就花了數小時。他們所住的房屋亦很簡陋，沒有煤氣爐、微波爐、飯煲等電器，要用柴生火煮食，總之就是回到頗為原始的生活。他們還要跟天氣搏鬥，首集就遇上大雨，無法在戶外生火，要遷到旁邊小屋的灶頭重新再煮。之後他們出海釣魚，中途遇上行雷閃電，被迫折返，一條魚也沒釣到，導致晚餐只能吃番薯。

雖然經歷重重困難，但車勝元等人自得其樂，躲在屋內談天說笑，扮起高級餐廳侍應與客人，以燒酒當紅酒；他們還表示，新冠病毒疫情肆虐，要戴着口罩生活，來到漁村終於可以脫罩呼吸新鮮空氣，分外感觸。

孔孝真客串當村姑

《一日三餐》系列收視向來不錯，之前幾季最高達13%，5月1日播出第一集，錄得9.3%，前晚播出第2集，收視升至9.8%，最高瞬間11.9%，成績理想。《一日三餐：漁村篇5》周五晚9時10分至10時40分播出，與SBS電視台劇集《The King：永遠的君主》部分時間重疊，但仍錄得近10%成績，可見節目有口碑。

前晚一集，《山茶花開時》女星孔孝真以嘉賓身分登場，她甫見到《最佳愛情》舊拍檔車勝元，即高呼對方《最》劇中的名字「獨孤振」；但要看孔孝真落手做苦工，就要等到下一集，才可看到她當村姑的實力。

香港觀眾可透過tvN Asia頻道（Nowtv CH155、myTV SUPER CH505）收看《一日三餐：漁村篇5》。