母親節溫情滿瀉 岑麗香開工獲囝囝送吻 古巨基首曬全家福

新手媽媽楊怡分享懷孕時與母親合照（上圖），以及她抱着囡囡的溫馨照片（下圖）。（網上圖片）

【明報專訊】昨日母親節，圈中一眾星級爸媽開心曬跟子女照片慶祝，有去年底榮升爸爸的古巨基，首次曬全家福，與老婆陳英雪（Lorraine）肉緊惜囝囝Kuson面珠。新手媽媽楊怡與楊秀惠分享抱着B女及與母親的合照，對媽媽表達愛意。楊怡老公羅仲謙體會老婆辛苦，笑言家用讓楊怡任攞。岑麗香則慨嘆做在職媽媽不容易；準媽媽周勵淇希望可以承傳母親美德，做一個好媽媽。

記者：鍾一虹

古巨基（基仔）太太Lorraine去年底在美國秘密誕下囝囝Kuson，今年首次以媽咪身分慶祝母親節，基仔在社交網公開全家福，他們左右惜可愛囝囝Kuson。基仔說：「成為了父親，更知道母親的偉大。今年是太太初為人母的第一個母親節，感謝太太的一切，願天下的兒女們都孝順父母。祝各位媽媽母親節快樂，身體健康。」他笑言囝囝可能心想爸爸下次剃鬚後先好惜，又稱見到Kuson塊肥臉仔就忍不住想輕輕搣一下。

羅仲謙透露囡囡已改名

楊怡上月誕下囡囡「小珍珠」，她分享懷孕時與媽媽合照，以及她抱着囡囡的溫馨照片。她回想小時候常黏着媽媽，還說長大後不會結婚，要嫁給媽媽；現在她為人母，深深體會母親對兒女的疼愛。老公羅仲謙昨日為劇集《陀槍師姐2020》開工，他說前日提早跟家中幾名媽媽慶祝，他說女兒出世後，全家地位升級，他說：「我們的媽媽變成婆婆、嫲嫲。」他覺得女兒下巴、眉毛似他，神態似老婆，有性格、男仔頭。

羅仲謙現在每日為女兒拍片、影相，填滿手機記憶；又透露女兒已改名，留待老婆公布。有否代女兒送禮物給楊怡？他稱是秘密，會否加家用？他說：「這些一向不是我話事，老婆要幾多攞幾多。老婆真的幾辛苦，女兒出世後，她未試過瞓多過4小時，說辛苦過拍劇，我開工時她更忙。」他表示期待下月經歷第一個父親節。

岑麗香嘆在職媽媽唔易做

靚媽岑麗香昨日為劇集《BB大晒》開工，感慨母親節在工作中度過，幸好早上時段有陪兒子Jacob玩和食早餐。第二年過母親節的她表示感覺很不同，兒子已懂得拿食物放進口，訓練手指，有時她去BB牀邊陪伴睡着了，兒子會用腳撩她玩。

她讚老公強強有心思，與兒子創作手工畫送給她，Jacob又送吻，好Sweet。她做過全職媽媽，現在又嘗試做在職媽媽，覺得母愛好偉大，她希望工作和湊仔可以平衡，很佩服在職媽媽，放工後還要湊仔不容易。

楊秀惠早前在馬來西亞誕女兒，她體會母親永遠為兒女無私付出，多謝媽媽在她懷孕及坐月時照顧。快將做媽媽的周勵淇，她說懷孕期間遇上疫情，多謝媽媽無微不至的照顧；她希望能承傳對方的美德，做一個好媽媽。