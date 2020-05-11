觀衆投訴李敏鎬新劇植入廣告過多 金喜愛拍自盡戲險被浪捲走

《The King：永遠的君主》被指植入廣告過多，包括泡菜等商品的特寫，前晚一集李敏鎬大讚「大韓民國」樽裝咖啡有「王室」水準（右圖），更十分突兀。

金喜愛在《夫妻的世界》精神崩潰投海自盡，幸被李茂生救回，這一幕戲兩人親身上陣，險被巨浪捲走，幸最後被救回。

【明報專訊】《密會》金喜愛與《阿斯達年代記》朴海俊合演有線頻道JTBC韓劇《夫妻的世界》，前晚播出第14集，錄得24.31%收視，貼近上周高位24.33%。周五及六會播出最後兩集，收視會否再創新高，備受關注。金喜愛拍攝劇中一場投海自盡戲時，十分搏命，親身上陣，卻險被大浪捲走。另外，李敏鎬主演的《The King：永遠的君主》，不但收視見新低，更因劇中過多植入廣告，觀衆大表不滿。

文：蘇珮欣

《夫妻的世界》前晚播出第14集，講述金喜愛對兒子因父母離異導致性情大變感自責，無法接受兒子討厭自己，情緒跌至谷底，加上工作失誤，於是順勢辭職離開高山市，並跟相熟前輩傾訴，言談間透露若自己消失，或對前夫及兒子會更好。其後她企圖投海自殺，幸獲十分關心她的醫生同事李茂生及時救回。金喜愛昏迷期間，夢到小時候父母亦因婚外情問題雙雙去世，她終於明白不能留下兒子尋死。

《夫妻的世界》收視回升貼近高位

至於朴海俊妻子韓素希，在金喜愛離開後，落力建造「完美家庭」，管教繼子，不准他外出，並安排他接受心理輔導。為了平息繼子在學校的糾紛，邀請同學及家長到家中作客，借助父母的勢力，拉攏家長支持。但當韓素希聽到女兒哭聲時，便懷疑繼子打傷女兒，繼子大呼冤枉，卻換來朴海俊掌摑。

金喜愛蘇醒後致電兒子，他哭求母親帶他離開。金喜愛聞言即從醫院飛車往朴海俊家，遭韓素希阻止帶走兒子，金喜愛斥責韓素希與朴海俊出現問題，才想利用其子守着家庭，還自爆與朴海俊發生性關係。前晚一集劇情緊湊，帶挈收視較上一集21.1%回升至24.31%，貼近上周24.33%的最佳成績。

JTBC昨日公開《夫妻的世界》拍攝金喜愛投海自殺一幕的花絮。據悉，這場戲上月14日在江陵市的海上活動訓練場取景，當時金喜愛與李茂生親身上陣，兩人更差點被大浪捲走，幸好在場的救援隊及時救起他們，最後有驚無險完成整場戲。

另外據韓媒報道，劇中飾演金喜愛兒子同班同學的16歲童星鄭俊元，被網民翻舊帳，公開他未成年吸煙及飲酒的照片。昨日鄭俊元的經理人公司發聲明道歉，稱會加強管理旗下藝人。

《永遠的君主》收視再跌至新低

李敏鎬與金高恩合演的SBS新劇《The King：永遠的君主》，與《夫妻的世界》同時段播出，前晚播出第8集，收視跌至6.1%及8.1%，創下開播以來新低。不少觀眾更抱怨劇集的植入式廣告過多，一集之中便出現美容器、珍珠奶茶、炸雞、化妝品、即食泡菜、咖啡等多種商品。

此外，昨日是李敏鎬出道14年紀念日，不少粉絲透過社交媒體祝賀他。正忙於拍劇的李敏鎬，不忘上傳視頻感謝粉絲支持。