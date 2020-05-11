【開箱】《守望春天的我們》土屋太鳳演繹少女的成長

【明報專訊】新冠病毒疫情影響，香港戲院自3月28日起全面停業，直到上周五才重開，現正上映的《喋血戰士》、《無痛斷捨離》、《魔髮精靈：唱遊大世界》、《男人之苦 - 寅次郎返嚟啦！》、《獵逃生死戰》、《女鬼橋》、《靈養院大瘋殺》、《酒過漫畫人生》等，全是原定3、4月檔期的，即將於周四上映的《守望春天的我們》亦如是。

導演拍過日劇《仁醫》

《守望春天的我們》導演平川雄一朗拍過《在世界中心呼喊愛》、《白夜行》、《仁醫》等日劇，經驗豐富，今次拍《守》片，找來《跨越8年的新娘》土屋太鳳、《我想吃掉你的胰臟》北村匠海、《半邊藍天》小關裕太等年輕演員擔正。《守》片改編自安娜心的同名漫畫，2014年開始在講談社月刊《Dessert》連載，累計銷量突破350萬本，深受少女熱捧。

故事講述春野美月（土屋太鳳飾）升上高中後，希望可在校內認識到知心好友，不負最後的中學生涯。但美月不擅長與人交流，始終只能形單隻影；直至一日她在兼職的咖啡店，意外認識了籃球校隊的四大型男淺倉永久（北村匠海飾）、多田龍二（杉野遙亮飾）、若宮恭介（磯村勇鬥飾）及宮本瑠衣（稻葉友飾），人生開始出現翻天覆地的改變。他們對美月伸出友誼之手，令她嘗到和伙伴一起的快樂。其中美月和永久漸生情愫；此時美月小時候認識的神山亞哉（小關裕太飾）突然出現，對美月展開猛烈追求，亞哉卻在校際籃球賽是永久等人的勁敵。

沒有自信的少女

此片雖然看似只是說少年少女的感情世界，其實亦描寫一個女孩的成長。美月從小就很沒自信，在課堂上朗讀，遭同學嘲笑後，更加自卑，不敢結交朋友，孤獨地在籃球場納悶，直到遇見神山亞哉；後者的一頭長髮，讓她以為得到一個大姐姐的照顧，直到念高中時兩人重遇，她才知道一場誤會。

美月跟淺倉永久等人的關係也一樣，最初以為他們很輕浮，因而拒絕「交心」，直到被永久點醒，才明白交友，做回自己就可以，讓她改變了跟女同學的關係。她一直自以為很懦弱，熱愛籃球的永久告訴她，「等你有了自己在乎的東西，就會強大起來」。

美月羨慕強者，希望自己跟他們一樣。在尋尋覓覓的過程中，她終於面對自己；在高中作文比賽她勝出了，在頒獎台上朗讀作品，本來一直順利，但突然發現遺留了一頁在座位下，她登時呆住，台下竊竊私語，小時候遭同學嘲笑的情景再次浮現腦海。這一次她終於突破了心理障礙，文章不是她寫的嗎？沒有講稿就會忘記內容嗎？她一字一句的說下去。美月說，這世界本來沒有強人，每人都帶着弱點而活；即使如此，也希望體諒別人感受，堅持下去，這種堅持最終會讓自己變得真正強大。

日本的新學年在春天開始，象徵着寒冬過後的一股朝氣；土屋太鳳與北村匠海都是人氣年輕演員，他們很幸運，日本滿是這類校園題材的作品，讓他們磨練成為更強大的演員，也培養了跟同齡觀衆的聯繫。年屆25歲的土屋太鳳演繹高中生角色，一點都不突兀，一如《少年的你》的周冬雨，也是高齡扮中學生，只是《少年的你》故事有太多苦澀與虛僞，與純愛絕緣。

上映日期：5月14日