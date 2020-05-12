相伴走過低谷 性格一凹一凸襯到絕陳山聰封太太「幸運女神」

【明報專訊】經歷的確會令人成長，陳山聰近年無論在事業或感情方面，表現都成熟不少。對他而言，去年更是豐收的一年，憑劇集《金宵大廈》人氣急升；事業得意的同時，他亦跟拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）拉埋天窗，攜手展開人生新一頁。今年的情人節，陳山聰宣布「BB來了」，太太Apple為他懷男B，他形容當刻心情開心過中六合彩頭獎，更冧爆說太太是他人生的幸運女神！

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳山聰近年事業發展不錯，劇集一部接一部，正熱播中的新劇《十八年後的終極告白》飾演黑幫頭目，也是18年前一宗埋屍案的嫌疑犯之一。陳山聰表示已很久沒演過這類反叛又惡的角色，動作場面也不少，他說：「當時的身形絕對是我人生最弗的時候，因我很貪靚，當知道有場戲要赤裸上身與何啟南對打，便叫監製給我一個月時間操練，我還找了3名教練幫手，又節食兼戒油鹽糖，加上拍攝前3日脫水，結果出來效果，無論身形及肌肉量都令我很滿意；還有一場群打戲亦十分難忘，我一個打十幾個，足足打了兩晚。」

跑步是心靈雞湯

劇情由揭發18年前的一宗埋屍案開始，道出每人心裏都有善良和邪惡的一面。陳山聰稱每人都會有陰暗面，他亦不例外，「雖然我很有正能量，但有時都會出現不開心和惰性的一面，我盡量會用正能量蓋過這些負面情緒。每當遇到一些壓力和鬱結時，我會選擇跑步，跑完步就會無事，跑步可說是我的心靈雞湯」。

7年前與何超雲分手後，陳山聰無論事業及人生皆直插谷底，但同時幸運地遇到現時的太太何麗萍（Apple），他說：「當時處於人生最低潮，慶幸有她一直在身邊陪伴，她跟我說：『你的過去跟我完全無關，我認識的是現在的你，每個人都有過去，我都有。』她是一個很冷靜、分析力很強的人，我性格則衝動，所以我們一凹一凸很夾，她常說很多事情上天早已安排。我相信我們的緣分都是，她是我人生的幸運女神，現在還佗住我們的愛情結晶品，所以我要更加無微不至地去惜她、珍惜她。」

開心過中六合彩

陳山聰自覺婚後最大改變是責任心大了，加上囝囝快將出世，擁有一個完整家庭，已非兩個人那麼簡單，一切會以家庭為大前提，亦成為他工作的動力。為了帶給太太及囝囝有個健康愉快的生活環境，更加要開盡turbo努力搵錢。他興奮表示，當得知太太懷孕時，感覺開心過中六合彩頭獎，「真是很感恩，因婚前我已開口說很想要小朋友，無諗過婚後那麼快便成功，上天給了我們一份很大的禮物。第一次去產檢時見到自己的骨肉在太太肚裏真是很感動，那種感覺很不同，難以用言語表達」。他自認是緊張老公，因撞正疫情，沒必要都不會出街，陪伴太太在家養胎，家裏所有事由他處理，「不能說做阿四，這是當一個老公和未來爸爸的責任。太太本身是不悶得的人，但現在有了BB加上疫情，她都不願出街，這就是母愛」。

作為新手爸爸的陳山聰，因疫情下未能上堂學湊BB，但他笑稱慶幸身邊有不少家長級的兄弟姊妹，例如陳敏之和胡諾言給他很多資訊，「我會入產房陪太太生產，而且除了請陪月姐姐外，屋企有我媽咪、外母，還有工人姐姐，全部都很有經驗，所以我可放心開工。（未能陪伴初生BB，不覺可惜？）無辦法，我已放了大半年假，所以都要努力工作，撐起頭家。掛住時，也可透過視像見到BB」。

將來一定是慈父

陳山聰笑稱未知能否成為一個好爸爸，但自知一定是慈父，教和鬧則交由太太，「我不會是怪獸家長，任由他自由發揮，小朋友的童年很重要，因現在的社會已經很大壓力，所以在屋企我不會再給他壓力，但基本的教育和學識一定要有。將來我可能逼囝囝跟我一齊跑步，但這不能強求，也要視乎他意願，如果他也喜歡跑步，我會很安慰和開心，將來兩父子可周圍跑」。可有計劃追個女，湊成「好」字？他表示待B仔出世後，看自己應付得怎樣才再考慮，也要視乎太太的意願和身體狀况，「其實我已當姨甥女是半個女兒，所以生一個都無所謂」。

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