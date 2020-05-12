【明報專訊】劇集《十八年後的終極告白》中數名主角被年輕時一次犯錯困擾一生，問陳山聰可試過為自己的一個抉擇感後悔？他表示每個人都會犯錯，自覺7年前處理與舊愛何超雲的感情事上，應可做得好些，這段經歷對他是很大的考驗，同時也上了很寶貴的一課，「若可重新選擇，當然希望能做得好一點，不過人生無得返轉頭，過去就是過去，再去追悔都是無補於事，反而發生這件事後，如何正面面對將來和走出困局才是最重要。這件事相信是我人生中的一個很大經歷，也是很大的挫折，是永遠不能遺忘的一件事，但這已是發生了的事實，陳山聰仍然要繼續向前行，我慶幸仍能堅持住。有些不同的經歷，其實都是人生的歷練」。

陳山聰當年與賭王何鴻燊三房千金何超雲拍拖震驚全城，2011年有傳他追求超雲，其間卻爆出他早於2008年秘婚娶圈外太太楊渡萍（Ponny），事後山聰承認已婚及離婚，但稱與第三者無關；事件亦未有影響山聰與超雲的感情，超雲其後正式公開戀情。雖當時這段「山雲戀」被指女尊男卑，但兩人愛得甜蜜及高調，可惜戀情只維持兩年，最終於2013年分手。

與超雲分手被窒「四失」

陳山聰與超雲拍拖時戀愛大過天，男方更暫停工作專心陪女友，分手後他形象插水，更被取笑「四失」：失戀、失業、失財及失形象。之後他下定決心重返電視圈，後來曾志偉知道他仍有心在娛圈工作，為他搭路跟梁家樹、樂易玲溝通，當時樂易玲叫他記住要抬起頭做人。山聰一直緊記這句話，身為男人，無嘢過唔到，肯面對就可以。