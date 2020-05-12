「潛水」12日準備重新出發？ 朱智賢更新社交平台自我打氣

朱智賢昨日以短訊回覆《明報》記者道：「唔好意思呀！我唔回應了。」（網上圖片）

【明報專訊】「偷食男女」黎振燁與朱智賢於上月底被爆出軌，黎振燁背叛懷孕8個月的妻子，而朱智賢跟男友謝東閔亦拍拖3年。朱智賢與黎振燁合作劇集《食腦喪B》演夫妻，朱聲稱抽離不到角色而跟黎撻着。兩人偷偷交往，在車廂幽會偷食蛋糕被撞破。事件發生後兩日，朱智賢在男友謝東閔陪同下公開認錯。謝東閔維護女友，自責因工作疏忽對方，會陪朱智賢走過這一關。朱智賢當日亦聲淚俱下道歉。有指TVB「救朱棄黎」，風頭火勢下暫停朱智賢工作兩星期，待事情淡了再安排出關。

記者：林祖傑

自偷食蛋糕事件曝光後，朱智賢將IG帳戶由公開轉為私人。黎振燁則清空社交網的照片。朱智賢日前將IG帳戶重新設定為「公開」，距罰停工作14日的日子漸近。

朱智賢「潛水」12天，昨日終於「蒲頭」，在IG限時動態發帖，寫上「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.（別試圖去平息風浪，要令自己平靜，風浪終將過去。）」她似要準備面對公眾，為自己打氣。

《明報》記者聯絡朱智賢，問她是否準備重新出發？朱智賢以短訊回覆道：「唔好意思呀！我唔回應了。」看來朱智賢仍在靜思己過，怕多說話惹反感。

謝東閔曬舊照感謝媽媽

黎振燁與朱智賢撻着，受影響還有黎振燁的妻子及謝東閔，雖然黎妻跟老公多年感情而且懷孕了，她公開原諒對方的不忠，但黎振燁要翻身不容易。至於謝東閔沉着氣陪女友出席道歉記者會，因黎振燁說跟朱是「霧水情緣」，令謝東閔爆seed斥對方繼續講大話。工作還是要繼續，謝東閔還趁空檔搬屋，離開與朱智賢位於深井的愛巢，獨自搬到原本打算跟朱智賢同居、位於屯門的私人屋苑「海譽」。近日他也更新IG，「Be strong」給自己鼓勵外，前日母親節他更分享小時候照片感謝媽媽。