「潛水」12日準備重新出發？ 朱智賢更新社交平台自我打氣

【明報專訊】「偷食男女」黎振燁與朱智賢於上月底被爆出軌,黎振燁背叛懷孕8個月的妻子,而朱智賢跟男友謝東閔亦拍拖3年。朱智賢與黎振燁合作劇集《食腦喪B》演夫妻,朱聲稱抽離不到角色而跟黎撻着。兩人偷偷交往,在車廂幽會偷食蛋糕被撞破。事件發生後兩日,朱智賢在男友謝東閔陪同下公開認錯。謝東閔維護女友,自責因工作疏忽對方,會陪朱智賢走過這一關。朱智賢當日亦聲淚俱下道歉。有指TVB「救朱棄黎」,風頭火勢下暫停朱智賢工作兩星期,待事情淡了再安排出關。

記者:林祖傑

自偷食蛋糕事件曝光後,朱智賢將IG帳戶由公開轉為私人。黎振燁則清空社交網的照片。朱智賢日前將IG帳戶重新設定為「公開」,距罰停工作14日的日子漸近。

朱智賢「潛水」12天,昨日終於「蒲頭」,在IG限時動態發帖,寫上「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.(別試圖去平息風浪,要令自己平靜,風浪終將過去。)」她似要準備面對公眾,為自己打氣。

《明報》記者聯絡朱智賢,問她是否準備重新出發?朱智賢以短訊回覆道:「唔好意思呀!我唔回應了。」看來朱智賢仍在靜思己過,怕多說話惹反感。

謝東閔曬舊照感謝媽媽

黎振燁與朱智賢撻着,受影響還有黎振燁的妻子及謝東閔,雖然黎妻跟老公多年感情而且懷孕了,她公開原諒對方的不忠,但黎振燁要翻身不容易。至於謝東閔沉着氣陪女友出席道歉記者會,因黎振燁說跟朱是「霧水情緣」,令謝東閔爆seed斥對方繼續講大話。工作還是要繼續,謝東閔還趁空檔搬屋,離開與朱智賢位於深井的愛巢,獨自搬到原本打算跟朱智賢同居、位於屯門的私人屋苑「海譽」。近日他也更新IG,「Be strong」給自己鼓勵外,前日母親節他更分享小時候照片感謝媽媽。