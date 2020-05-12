湯告魯斯《M:I7》重返威尼斯振經濟

湯告魯斯主演另一重頭戲《壯志凌雲：獨行俠》亦受疫情影響而宣布延期上映。

湯告魯斯預算把數以百萬美元計的《職業特工隊7》製作費，投入威尼斯以振興當地經濟。

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）主演新片《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7，簡稱M:I7），原定2月到威尼斯取景，但因意大利感染新冠病毒肺炎個案急增，一度成為歐洲疫情最嚴重的國家，拍攝工作被迫叫停。不過，湯告魯斯表明不會轉換場景，堅持等待疫情緩和後，重返威尼斯復工，期望為振興當地經濟出一分力。

新冠病毒肺炎肆虐全球，截至目前為止，意大利確診病例接近22萬宗，死亡人數高達3萬，成為疫情最嚴重的5大國家之一，難怪電影公司建議《M:I7》攝製隊更改外景場地，避免再到威尼斯取景。據英國《太陽報》報道，有關要求已被湯告魯斯否決。

等待意大利政府開綠燈

今年2月，湯告魯斯飛抵威尼斯，為展開長達3星期的外景拍攝做準備，據報意大利是全片外景第1站，預計在威尼斯嘉年華、百合聖母教堂、聖斯德望廣場，以及當地著名的貢多拉船上取景。

隨着疫情暴發，湯告魯斯還未開工，已跟隨攝製隊撤離意大利，先返回美國避「炎」，然後轉赴英國薩里郡片場，搭景繼續拍攝，即使花費不菲，至少比台前幕後乾等復工來得划算。

有傳湯告魯斯已經摩拳擦掌，只待疫情緩和，以及意大利政府「開綠燈」。據知情人士透露：「湯告魯斯希望把數以百萬美元計的製作費用，投入這個疫情嚴重的國家，藉此振興當地經濟。毫無疑問，此舉定必贏得當地政府和民眾讚好。」

《壯志凌雲2》映期亦延遲

事實上，意大利有不少工廠、主題樂園及觀光景點已經逐步重開，相信攝製隊在不久將來，便可重返威尼斯復工。《M:I7》繼續由上兩集的導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）操刀，原定明年7月開畫，現已延至同年11月；第8集則安排2022年11月緊接上映。

除了《M:I7》受疫情影響外，湯告魯斯主演另一新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）亦被波及，原定6月24日在美國開畫，如今押後至12月23日上映，由暑假變成聖誕檔，務求把票房影響減至最低。