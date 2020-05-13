想跟割席歌迷修補關係 阿倫：不要將娛樂扯上政治

【明報專訊】去年爆發反修例風波引起社會動盪，譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥）因出席撐警大會惹來持不同政見的忠實粉絲不滿，稱偶像離棄了香港人，不值得再支持，更將他們的唱片打爛。今年2月抗疫期間，阿倫出席警星飯敘，遭網民瘋傳熱議。阿倫與B哥昨日出席網上直播活動，談到與粉絲之間出現裂痕，兩人都認為不要將娛樂扯上政治。

記者：鍾一虹

阿倫、B哥向來是愛國愛港藝人，去年香港發生反修例風波，兩人為6．30撐警大會站台，公開支持警察執法，惹起持不同政見的粉絲不滿，有人於翌日帶同阿倫、溫拿的十多張黑膠碟到維園草地砸毀，並高呼「賣港賊」，發泄不滿，跟偶像割席。自此阿倫、B哥也減少露面，即使出席公開活動也避風頭，婉拒接受傳媒訪問。到今年2月，阿倫被爆參加「警星飯敘」，在疫情下跟警務處長鄧炳強一齊唱歌，飯局的片段和照片更在網上瘋傳，再引發另一波全城熱議。

尊重每個朋友 但有人不尊重我們

阿倫與B哥昨日出席「寶麗金50周年 半世紀的新世紀」網上直播記者會，是經歷連番風雨後首次公開受訪。問他們有否擔心影響參與寶麗金紀念唱片及音樂會的銷路？阿倫說：「其實我們立場只有一個，就是尊重每個朋友，他們有他們的決定、睇法、觀點，只不過是有些人不尊重我們，這些很難講的。（覺得網上言論針對你們？）見仁見智。」會否邀請「一哥」鄧炳強欣賞寶麗金音樂會？阿倫未有正面回應，只笑說：「不要扯咁遠，我哋私底下玩，你們不要理太多。」

香港需要法治 睇法一直不變

提到有歌迷打爛他們唱片，關係似陷入僵局，可有想過修補？阿倫說：「修不修補不在於我們，當然希望他們永遠是我們的歌迷，又不可以話我們想點就點！最好不要將娛樂扯上政治，唱歌就是唱歌。香港始終是一個地方，需要法治，這是我們睇法，到今日都無變。」阿B在旁附和道：「是的，唱歌就是唱歌！」「一哥」鄧炳強在抗疫期間飯敘，被批評壞榜樣？阿倫解畫道：「當時疫情未去到咁嚴重，我們一班圈內外朋友每星期都會踢足球，踢完波就會一齊食飯，一哥當晚前來多謝我們，我們事前都不知道。」阿倫提議傳媒問較輕鬆的問題，不想令人太沉重。

「關淑怡有心結想不通」

談到寶麗金代表人物之一關淑怡上月突宣布退出樂壇，問阿倫會否嘗試邀她參加寶麗金活動？他說：「如果她的心態肯出席就最好，她是個不可多得的歌手，只不過是有些心結想不通。」他透露曾找曾志偉開解對方，「我們要做的都做過，要等她自己想通」。