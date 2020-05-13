多得鄭秀文教路 梁漢文飲「縮水湯」即減6磅

【明報專訊】由周顯揚執導、太太杜致朗監製的電影《我們永不言棄》前晚舉行溫情招待場，梁漢文、廖碧兒、張兆輝及林曉峰等現身捧場。電影是戲院重開首部推出的合拍片，周顯揚開心說：「不止因自己部戲上映，香港的疫情向好都是一件好事，戲院營業有重生、重啟的意義，希望大家支持戲院！」他預計《我》片票房一定受影響，因需要時間重建觀眾入場信心。

梁漢文透露去年初跟王菀之合演的電影《阿索的故事》，跟《我》片同期開機拍攝，現在看到《我》片上映，希望《阿》片亦盡快面世。他又自爆在疫情下肥了10磅，現在體重155磅是人生高峰，故最近極積向鄭秀文（Sammi）、張繼聰、容祖兒、任賢齊等求教減肥餐單，他說：「以前後生鋼鐵形，做騷不用節食，最近肥了很多，我很驚。Sammi底子好，近日首先試她教的『縮水湯』，立即減了6磅。」

廖碧兒：無講過與盧啟賢復合

廖碧兒近月留家避疫，閒來為其網上頻道拍攝短片及剪片，又在家種植香料和蔬菜。談到早前受訪時稱仍與前度男友盧啟賢有聯絡，更不排除復合？她說：「我無講過復合。」跟前度有否聯絡？她稱：「我跟所有朋友都有溝通，多溝通是好的。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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