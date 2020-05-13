嘆留港活在恐懼中 擬移民台灣 黃秋生：政府保障唔到你

【明報專訊】黃秋生接拍台劇《四樓的天堂》，他昨凌晨在社交平台透露已抵台灣，他要在防疫酒店隔離14日才展開拍攝工作，台灣之行會逗留兩個多月。他在酒店練寫書法，留言：「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」有台灣網民留言：「台灣歡迎你！」又有說：「入籍台灣吧！」秋生回覆： 「準備中」而成為網上熱話。台灣文化部也就此事回應，若他以電影專業及特殊成就向移民署申請在台居留，將協助後續辦理。黃秋生接受《明報》電話訪問，承認考慮離港移民，他說：「現在冇人身安全、冇安全感，政府保障唔到你，大家生活在恐懼中。」

記者：柯美

黃秋生是因商務工作獲准到台灣，他首次拍台灣電視劇，跟金鐘獎視后黃姵嘉合作。台灣網民對秋生到當地反應熱烈，留言歡迎「大飛哥」，有人提議他入籍台灣，他回覆「準備中」。

秋生接受訪問，說今次只是到台灣拍電視劇並非移民，提到要接受隔離14日，他不擔心會悶，早已安排節目自娛。他說：「讀劇本、做運動、玩下音樂、練書法和下廚，不知幾爽。我在香港都不出街，所以冇所謂，睇香港新聞睇到生眼瘡和反胃，台灣好寧靜、好舒服，可以睇少些香港新聞。」

在香港等同死人一個

對於有網民提議他移民台灣，秋生直言有此打算，並說：「移民幾好，移到都快點移，香港咁搞法，乜都冧晒，出街又唔安全，商場又唔行得，好彩我3個仔都不在香港生活，如果唔係都擔心他們出咗街返唔到屋企。現在冇人身安全、冇安全感，政府保障唔到你，大家生活在恐懼中，無人願意生活在恐懼中，我都是一個普通市民，唔想咁樣生活。我在香港等同死人一個，無飯食、無工作、無錢搵，仲要你笑，我傻啫，都唔會傻成咁。有機會我都想移居台灣，台灣環境好、文化啱。趁這次來拍劇，問下人點申請，另外，入籍英籍已有眉目，當初是我同父異母的哥哥、太太和兒子話我爸爸是英國人，叫我拿回自己身分，現在用DNA測試來證明有血緣關係。」

秋生後來在fb再留言：「謝謝大家的關心，目前在居家隔離中，一切遵守台灣的防疫政策。」他說要查詢移民台灣的申請，未開口問已獲回應。

台灣文化部搶先協助

據中央社報道，台灣文化部表示若黃秋生以電影專業及特殊成就向移民署申請在台居留，將協助後續辦理。文化部表示，依據《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第16條第一項第四款規定，港澳居民若具專業技術能力，並在學術、科學、文化、新聞等專業領域有特殊成就，可向內政部移民署申請在台居留。

如果有涉及藝文領域者，移民署會函請文化部就港澳居民的專業技術能力，或其在文化、新聞等專業領域的特殊成就進行審核。