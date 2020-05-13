《花木蘭》7．24全球開畫 《阿凡達2》明年映期不變 奧斯卡考慮延遲4個月

劉亦菲主演《花木蘭》重新排期7月24日全球同步公映，且看暑假檔期能否有助票房。

【明報專訊】內地女星劉亦菲主演迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定3月27日全球同步公映，但因新冠肺炎疫情影響，結果開畫無期。新上任的迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）前日接受美國CNBC訪問時宣布，《花木蘭》定於7月24日上映，「我認為這是最好的檔期」，但有評論認為過分樂觀。

《花木蘭》都算多災多難，先有女主角劉亦菲去年在香港反修訂《逃犯條例》風波期間，透過微博轉發撐港警言論，觸發全球網民杯葛新片；今年3月開畫前夕，又遇上新冠病毒肺炎疫情擴散，電影未上畫先下架。

迪士尼總裁表示樂觀

事實上，有傳《花木蘭》製作費高達2億美元（約15.6億港元），迪士尼絕對不容有失，新任行政總裁查佩克一錘定音，宣布此片將於7月24日在北美開畫，「在迪士尼裏，我們可算是一班樂觀主義者，認為這個檔期非常適合《花木蘭》，不單針對美國市場，全球其他國家和地區亦一樣。」

查佩克認為，觀眾對入場睇戲的需求積壓已久，隨着各地戲院重新營業，只要有出色的電影，便可吸引觀眾捧場。除了查佩克外，對電影市道表示樂觀的還有《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），科幻新片《天能》（Tenet）堅持如期在7月17日於美國開畫，同樣被院商視為吸引觀眾入場的試金石。

占士金馬倫急欲復工

另一方面，金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達》第2集（Avatar 2），原定明年12月17日上映，但受疫情影響，目前仍然停工，他接受電影雜誌《Empire》訪問時表示，渴望盡快復工，又對新西蘭政府的抗疫方案充滿信心，「或許我們的拍攝進度，可能比原定計劃遲了數個月，但我有信心可以如期上映」。

奧斯卡委員頻頻開會

反觀奧斯卡主辦單位對於明年2月28日能否如期舉辦第93屆頒獎禮，明顯不表樂觀，主要原因是受疫情影響，全球影業陷於停擺，由《007：生死有時》（No Time to Die）率先把4月映期推遲到11月開始，其他矚目新片如《花木蘭》、《黑寡婦》（Black Widow）、《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）等亦不能倖免，因此在過去數星期，奧斯卡委員多次開會，初步建議頒獎禮延期約4個月舉行，還得看疫情發展而定。