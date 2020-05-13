《夫妻》朴海俊斟拍大片

朴海俊拒絕透露《夫妻的世界》結局，但暗示劇中主角「出軌」難以獲得原諒。

【明報專訊】《密會》金喜愛與《阿斯達年代記》朴海俊合演韓國有線頻道JTBC新劇《夫妻的世界》，開播以來收視節節上升，最高錄得24.33%，刷新有線台劇集最高紀錄。有韓國市場調查機構昨日公開5月首周韓劇話題排行榜，《夫妻的世界》蟬聯冠軍，李敏鎬與金高恩合演SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》緊隨其後，趙正錫與柳演錫主演有線台tvN新劇《機智醫生生活》排第3名。

《夫妻的世界》劇中主要演員：金喜愛、朴海俊、韓素希及金真㥠同時登上5月首周韓劇演員話題榜頭4位，反映此劇大受歡迎。《夫妻的世界》本周末將會播出結局，並於昨日煞科，不過電視台尚未決定會否舉行煞科宴。

提起朴海俊，最近接受JTBC節目訪問，謙稱最初擔心自己能否演好劇中「渣男」，但因角色具挑戰性，不想後悔所以接拍。為了投入角色，朴海俊嘗試了解及同情劇中「渣男」，指他其實是個自卑的男人，又稱愧對劇中妻子金喜愛。談到最難忘的場面，他說是跟金喜愛在家打架的一幕，拍攝時感情全爆發。

據韓媒報道，朴海俊憑《夫妻的世界》人氣急升，獲邀演出災難片《緊急聲明》，將會跟宋康昊、李秉憲、全度妍等韓流巨星合作，預算本月開鏡。

文：蘇珮欣