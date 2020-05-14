《七公主》開鏡拜神 謝東閔缺席去行山 備戰親熱戲 林夏薇與夫分房

【明報專訊】黃翠如、高海寧、林夏薇、陳曉華、江嘉敏、劉佩玥、鄺潔楹等主演的無綫新劇《七公主》昨日試造型及舉行拜神儀式，黃翠如為配合狠辣好勝的律師角色，染黑及剪短頭髮，她指老公蕭正楠覺得她樣子變惡。林夏薇預告劇中跟徐榮有場激烈親熱戲，由於角色情緒複雜，她向老公提出分房瞓。高海寧則要紮胸上陣，但造型包到實。有份參演的謝東閔缺席，卻跟胡定欣、李施嬅行山，心情不錯。

在《七公主》飾演七名「公主」的除了黃翠如、高海寧、林夏薇、江嘉敏、鄺潔楹，還有陳瀅及另一女演員。陳瀅從外地返港仍在隔離，所以昨日未能出席拜神儀式，另一女演員則暫未公布。謝東閔原本在出席名單，但最終缺席，監製陳維冠表示，謝東閔只是客串。謝東閔女友朱智賢早前被爆與人夫黎振燁「偷食」，他原諒對方並陪伴出席道歉記者會，之後他們未有再公開露面。謝東閔其後曾在社交網留言「Be strong」，似為己打氣。他昨日不出席拜神儀式，卻「出關」相約胡定欣、李施嬅等Crazy Runner隊友去千島湖行山。胡定欣、李施嬅在社交網分享照片，謝東閔望着鏡頭微笑，看來精神不錯。

林峯當爸 林夏薇：江湖傳聞

林夏薇形容今次《七公主》角色是她入行以來最大挑戰，看劇本時「嘩」一聲：「我同徐榮和鄭子誠有感情線，與徐榮還有一場很激的親熱戲，劇本說脫光衣服，還要哭，所以除了想如何防走光外，還要兼顧複雜情緒。」她還未跟老公備案有這場親熱戲，但角色情緒起伏太大，為投入角色，她向老公提出這段時間分房瞓。造人計劃豈不是受影響？她表示開工要全情投入，所以會推遲。多女演員會否擔心多是非？她說不怕，有時間都為角色做功課，認真做好本分。有傳堂嫂張馨月疑有喜，林峯榮升爸爸？她說只是江湖傳聞，待他們親自說。

黃翠如頭髮變短黑 老公嫌惡

黃翠如為角色剪短頭髮兼染黑，她說沒演過律師，而且性格狠辣好勝，不友善：「套劇似《西遊記》現代版，在取經過程中，每人都會經歷很多試煉而成長。」她笑言老公蕭正楠很不慣：「他覺得我剪短和染黑頭髮後樣子變惡，我就是要這種感覺。」今次演律師對白很長，有4個結案陳詞，其中一個花10日時間去背，希望背到滾瓜爛熟，連駕車都口噏噏在背，亦有參考鄭裕玲的經典律師角色。可會效法林夏薇為投入角色與老公分房瞓？她笑說：「我未想，屋企得一張牀，叫他瞓梳化吧！（可有激情戲？）我不用這個方向。」

高海寧紮胸上陣 被裸男包圍

高海寧（高Ling）與陸永組成「陸Ling」組合。前者透露角色雖然男仔頭性格，但被多名不穿衣服男生包圍，不乏小鮮肉，艷福無邊。陸永笑說：「但主要是我這種質素，正不正先？我們的戲有很多裸露場面，值得期待。不過我不用特別操肌，我的頭襯咩軀體都無用！」飾演司機的高Ling透露要紮胸上陣，造型包到實。高Ling傳與鄧智偉情變？她不願多談：「已回應很多次，這事是時候放低，我目前狀態是開心。」談到鄭裕玲新一輯廣告飛起農夫，換上姜濤及ERROR的肥仔，陸永笑說：「都要放Do姐（鄭裕玲）出去玩下。」

記者：陳釗

攝影：孫華中

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