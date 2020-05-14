葉童自薦唱《完全因你》被拒

【明報專訊】葉童與關寶慧前晚錄影無綫節目《流行經典50年》，葉童首次在香港電視現場唱歌，她會獻唱兩套電影歌曲：「《完全因你》是《和平飯店》主題曲，我當年曾極力向公司爭取親自唱，但公司覺得我唱得未夠好，所以找彭羚唱，今次算是圓夢，很開心；還有《親密愛人》，我覺得很有意思，亦是對梅艷芳的懷念。」

葉童事前特別練歌，但夾現場樂隊後才發覺是另一回事，樂隊為遷就她的音域，改編爵士版《完全因你》給她唱，感覺更像自己的歌。她本想挑戰膽量，在觀眾面前現場唱，但來到才知受疫情影響，並無現場觀眾，有點失望；卻又開心壓力沒那麼大，所以很矛盾，唯有下次再來。她又笑言不准老公到場，免太多意見令她更緊張。

關寶慧盼再與黎耀祥合作

關寶慧唱其飲歌《情人的眼淚》，但笑言未有情人，這晚找黎耀祥頂住先，很開心見到一班老朋友。相隔20年她去年底再返無綫拍《使徒行者3》，飾演副警務處長，與黃智雯及黃翠如較多對手戲。她覺得很好玩，很喜歡演警察，覺得自己似Madam，平時在街會指揮交通，如遇到有人不遵守交通規則，她會落車鬧人，自言應做交通警。她希望多拍無綫劇，有否點名想跟誰合作？她說：「我哪有資格？但很想再跟祥哥（黎耀祥）合作，跟他合作電影、電視最多。」黎耀祥聞言笑她：「真的唔好彩。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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