出爐影帝不加片酬 太保續收街市價做綠葉

今屆金像獎最佳女配角區嘉雯表示，沒有因未能親自上台領獎而感遺憾。（攝影：孫華中）

【明報專訊】楊曜愷執導電影《叔．叔》前晚舉行首映，為香港年長同志互助團體「晚同牽」籌款。太保與區嘉雯分別憑該片奪香港電影金像獎最佳男主角及最佳女配角，他們聯同其他演員袁富華、江圖等亮相；袁富華蹺實戲中「愛人」太保恩愛合照時，太保顯得有點靦腆。出爐金像獎影帝太保表示不會加片酬，依然是街市價錢，做回綠葉，最緊要有工開。

《叔．叔》首映獲不少圈中人捧場，包括黃耀明、張叔平、鄧達智、毛俊輝、黎明詩、小肥和雷深如（J.Arie）等。太保與袁富華一起受訪，太保稱獎項要刻名，還未到手。雖然今屆金像獎因疫情取消頒獎禮，太保未能親自上台領獎，但他未感遺憾，並說：「好開心，從拍《叔．叔》至今，獲得那麼多專業人士肯定，已經沒遺憾了。」袁富華表示自己沒提名也沒遺憾，反而替太保高興，他說：「和太保合作得很開心，出席柏林國際電影節，一起吃很多東西。」

問太保如何慶祝？他稱電影公司搞了小型祝捷派對，本月底該片上映時會再慶祝，會否加片酬？太保笑笑口說：「不會啦，依然是街市價錢，做回綠葉，最緊要有工開，香港多啲戲拍。」他日內回台灣，有兩部戲正等他開工，不過要家居隔離14天。

袁富華避談婚期

蘇玉華與潘燦良拍拖多年，日前終於入紙申請註冊結婚，身為兩人好友的袁富華剛得知消息，問他們不是約好一起結婚嗎？太保聞言即說：「結婚記得通知我，在戲中，我嫁女都有請你飲。」

袁富華叫傳媒不要追問他的婚期，但直認與拍拖多年的女友有結婚打算，他說：「想畀最好的女友，香港發生那麼多事，待平定先，不是今年，就是明年、大後年……」

區嘉雯獲女配獎感意外

區嘉雯首次拍戲即奪得金像獎最佳女配角，她感到很意外，雖然無得親自上台領獎，她不覺遺憾，並說：「我不習慣太熱鬧，不知說什麼又要笑，我不是希望有疫情，但這樣宣布賽果，對我來說比較好。（未來會否多拍戲？）有人搵我先算，暫時未有新的電影工作。」

她透露得獎後已吃了多餐慶祝飯，還陸續有來，希望不要吃胖。談到蘇玉華與潘燦良入紙申請結婚，她跟兩人沒有在舞台上合作過，但知他們拍拖多年，結婚是開心事，也替他們高興。

記者：柯美

攝影：孫華中

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