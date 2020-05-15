傳參與社運被捕 去年11月返法國老家 《降魔的2.0》麥凱程被全面停工

在《降魔的2.0》演麥凱程（右）孿生姊姊的鄧佩儀（左），以為前者因疫情未能由法國回港。（資料圖片）

身在法國的麥凱程昨日上載風景照及引用莎士比亞名句「These violent delights have violent ends.」表達心情。（網上圖片）

【明報專訊】2016年參加《香港先生選舉》加入無綫，現年26歲的麥凱程，在《降魔的2.0》佔重戲分、演「降魔富二代」等上位，但近日的宣傳卻「被消失」。有傳麥凱程去年底涉社會運動被捕，遭無綫勒令停工，飛出《降魔的2.0》的宣傳。消息曝光後，麥凱程昨日在社交網「現身」，以莎士比亞名著《羅密歐與茱麗葉》名句「These violent delights have violent ends.」（這些暴烈的歡樂，將會帶來暴力的結果。）表達心情。無綫對旗下藝人麥凱程是否因參加社會運動被捕、被停工作回應，只說：「麥凱程早前因急事離港，目前不知道他什麼時間復工。」

記者：陳釗

有傳麥凱程去年底涉社會運動被捕，他向無綫備案後，工作全面停止，他已離港返法國。對於麥凱程因參加社會運動被雪藏，為免引起事端，事件低調處理。昨日《降魔的2.0》宣傳，麥凱程事件曝光，劇集監製與演員皆齊封口，什麼也不知道。監製方駿釗表示不清楚事件，記者講才知。問為何沒安排麥凱程參與宣傳活動？他稱一來已有很多演員，而且對方不太多人認識，亦無收到公司特別指引，他與麥凱程完成拍攝後已無聯絡。知道後會否感驚訝？他說：「有少少。（下次開劇會否不起用較敏感的藝人？）最緊要角色適合與否，以戲行先。」

鄧佩儀驚訝：完全不知情

《降魔的2.0》飾演麥凱程孿生姊姊的鄧佩儀，聞言後一臉驚訝道：「完全不知情，我以為因疫情，他在外國回不了來。（會否關心對方？）傳個短訊吧，我都很驚訝。（合作時有否覺得對方是激進、敢言的人？）又不覺得，我們用英文溝通，感覺他是較慢熱的人。」劉佩玥劇中與麥凱程有感情線，她亦感驚訝，稱完全不知，大家工作以外都有傾偈，如果事件屬實都會問候對方。而馬國明同樣不知情，稱與麥凱程不算多對手戲，多數是群戲，而且不清楚對方私生活。

丁子朗唔覺麥凱程激進

丁子朗跟麥凱程屬同屆港男，他們曾合作《今期流行》近兩年。丁子朗接受《明報》訪問，稱昨日才知道消息。問他所認識的麥凱程，是否較激進敢言？丁子朗說：「我們平時傾偈都不會傾這些話題，所以唔係好覺。」

李綺雯：由當事人交代

有傳麥凱程跟李綺雯（𡃁妹）交往，後者剛於4月約滿後離開無綫，她多次在社交平台就社會運動表態，又撐醫護罷工。記者聯絡李綺雯，問及麥凱程的情况，她說：「由無綫與當事人公布吧！我唔想做任何人的代言人。」

樂易玲：找過他家人也聯絡不上

昨晚無綫高層樂易玲回覆《明報》稱，麥凱程於去年11月中臨上飛機前致電給她，說家中有急事返法國，待抵埗後再向公司補請假。他向無綫請了幾個月假，之後無綫跟他失聯，找過他的家人也聯絡不上。昨日知道他有更新IG，已有同事再嘗試聯絡他。

麥凱程在法國波爾多長大，2016年參加《香港先生選舉》，由於身材健碩加上矚目紋身而成為焦點，但他最後只能晉身十強，同屆冠軍是早前捲入桃色醜聞的黎振燁。

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