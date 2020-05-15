【開箱】日本片《那一夜：母親是殺人犯》 佐藤健出賣家人

【明報專訊】現年31歲的日本男星佐藤健，早前主演愛情劇《天堂的天使》，扮演外冷內熱的「惡魔」醫生，被主動追求的女護士上百石萌音融化，最終大團圓結局，成功俘擄大批女觀眾的芳心。至於佐藤健在新片《那一夜：母親是殺人犯》一改「暖男」形象，透過出賣家人，藉此探討家庭關係。此片將於本月28日在港上映。

田中裕子弒夫自首

日本片《鳥獸行》白石和彌執導新作《那一夜：母親是殺人犯》，去年底已在日本上映，雖然票房麻麻，但獲選為《電影旬報》年度十大最佳電影之一。故事講述經營的士公司的稻村家母親（田中裕子飾），為了子女着想，親手殺了經常借醉施暴的丈夫，然後向警方自首，並說15年後回來跟他們團聚。

電影主要描寫案發15年後，母親出獄之時，子女已經長大成人。長男大樹（鈴木亮平飾）、二弟雄二（佐藤健飾）及幺女園子（松岡茉優飾）走上與夢想截然不同的道路。母親一心想與子女團圓，卻只能揭開他們潛藏內心的傷痕。

兒子重蹈惡父覆轍

電影改編自日本同名舞台劇，從社會角度及子女觀點，剖析罪犯重返社會後，親人之間相處的問題。

戲中兄妹各有問題，鈴木亮平與妻欠缺溝通，女方竟然不知奶奶是殺人犯，夫妻倆爭吵不斷，最終鈴木亮平走上亡父的舊路，家暴妻子；佐藤健個性冷漠，母親殺人後他離開家鄉，搬到東京工作，直至母親獲釋，佐藤健被發現利用家醜，寫成雜誌報道，質疑母親究竟是「聖母」還是殺人犯？松岡茉優雖然感激母親讓她遠離惡父，但亦因此被趕出校，無法實現夢想。在子女成長的過程中，沒有父母照顧，亦未有如母親所願，讓孩子實踐夢想，反而一直被人欺負。

電影真實反映家庭倫理關係，雖然在一般人的生活中，未必會遇上殺人犯母親這種極端境况，但女子對於父母擅自作出的決定，大多感到不解，父母以為自己所做一切，都是為了子女着想，結果只是一廂情願。現實就像電影結局，當困境推向極致時，雙方吐出心底話，才可解開鬱結。

佐藤健認戲如人生

佐藤健戲中飾演出賣家人的兒子，他接受本報訪問時表示，對於劇情發展，他亦難以理解，唯有交給導演處理。他又謂角色與本人性格相似，「沒法坦率面對家人，假裝對他們不在意，結果看來十分冷漠，然而心底是存着愛的」。

他強調自己與家人關係不錯，只是不常見面或聯絡，「我有個妹妹，但沒法好好和她聊天，因為我會緊張。當我們變成大人後，再見會感到緊張、害羞，期望我們可以打開心扉對話」。

上映日期：5月28日