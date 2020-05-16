討厭錯綜複雜多角戀 林保怡周家怡追求簡單愛情

【明報專訊】林保怡入行30年，演技毋庸置疑，多套經典之作至今仍令人津津樂道。最近他演而優則監，首次監製ViuTV新劇《歎息橋》。林保怡除了監製還擔正演出，找來好拍檔周家怡再續戲緣，飾演一對愛不出口的好朋友，與衛詩雅及陳奐仁有段撲朔迷離的四角關係。但現實中，他們皆表示追求簡單愛情，遇到喜歡的人亦會勇於告白。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

首次擔任監製的林保怡，表示為《歎息橋》籌備了近兩年，其間也遇到不少難題，原定赴意大利威尼斯的嘆息橋取景，但由於當地遊客量大（疫情前），考慮到實際拍攝時會難以控制，加上能給他們拍攝的時間亦不夠，所以決定轉場。正當頭痛可去哪裏拍攝時，他想起比利時，之後與導演及編劇親身到當地視察後，大家都很滿意，他說：「因我曾去過比利時，那裏給我印象很深刻，有很多古舊建築物及不同名字的橋，街道也很靚，有着濃厚的歐洲色彩。」

觀眾需用腦看《歎息橋》

林保怡表示《歎》劇是一套懸疑愛情劇，有別以往傳統拍攝手法，利用非線性多角度敘事，立體呈現人性不同面向，與他們之前拍過的《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》很不同，他說：「《綠豆》的劇情是平鋪，按時間順序去演。而《歎》劇的時序是撈亂的，不停穿插，如觀眾不留神看漏一些細節，可能要返轉頭再看。平時是觀眾對我們有要求，今次是我們對觀眾有要求。」他提示觀眾需要仔細看，才能把故事組織起來，不擔心會看不明，希望觀眾可用清晰的頭腦去分析劇中角色的感覺。

不看膠劇喜歡「網遊」

對比他們的精心製作，林保怡舊東家無綫近年的劇情不時被網民彈為「膠劇」。林保怡不評論，稱近年除看新聞外，也很少看電視。他表示現時喜歡「網遊」，多數看美劇、日劇及韓劇，若遇到喜歡的劇，他首先會以觀眾角度看一次，然後再以製作人角度看多遍，邊看邊參考。

雖然今次身兼監製和演員兩職，但林保怡非常享受，壓力不大，他說：「我覺得監製只是一個名，但是會更加投入。較特別之處，是以前只做演員，我會做好本分，例如準時返工，搞掂好自己的劇本及保持狀態便可，但今次當我脫下戲服，便走到攝影機屏幕前面，跟兩名導演研究怎樣拍好，我會用監製和演員的角度跟同劇演員分享自己的看法。」事事親力親為，林保怡稱那段時間的確攰到病，試過有一兩日病到不能開工。

首任監製 帶病頂硬上

周家怡稱林保怡基本上每場戲都在現場看着，就算病，都堅持戴着口罩到場，她說：「其實他當時很辛苦，只趁我們放飯時間才入房小睡片刻。」她又大讚這個監製非常好，經常請吃東西，令他們愈拍愈胖；要求亦一點也不苛刻，「因他本身是演員，所以可以用演員角度跟我們分析，我覺得很好」。

林保怡今次監製初體驗不止上心，還上了癮，他表示很喜歡在屏幕看演員們做戲，因每人都發揮得很好，有很多場戲令他印象深刻，「當你可以同劇中演員溝通到，出來的效果是可以懾人心魄」。他覺得最難控制是天氣，因預計不到，記得去比利時只得約10日的拍攝時間，但當地又凍又有風雨，拍攝期間有個景被吹塌了，他與導演即發揮香港人隨機應變精神，冒雨找到附近音樂學院的停單車場繼續拍攝。

男仔頭性格 感情空白

林保怡與周家怡繼《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》後再度合作，不過他們今次不做戀人，飾演識於微時、「友達以上，戀人未滿」的好朋友，與衛詩雅及陳奐仁上演一段撲朔迷離的四角戀。林保怡用他的經典金曲《愛不出口》來形容劇中與周家怡的關係，因為珍惜反而不敢告白，驚嚇怕對方，以後都見不到。不過在現實生活中，兩人都是主動派，遇到喜歡的人會勇於表達愛意，但不會讓自己墮入如劇中錯綜複雜般的感情當中，林保怡說：「真的不要搞這些，我喜歡簡單、直接！」若發現對方原來有另一半，兩人的選擇都是即時斬纜。周家怡稱喜歡單對單的戀愛方式，不會寬宏大量到可包容對方有另一半。

問周家怡現時的感情狀况？她說：「『吉』了很久！真的遇不到，不知為什麼！」幾乎是緋聞絕緣體？她笑稱可能自己太過男仔頭性格，但現階段也不是很渴望拍拖，一切隨緣。談到擇偶條件？她笑言不是想有愛情就有，最重要都是溝通到。

劇情合邏輯 不介意脫

周家怡雖感情未有着落，但事業卻有新發展，早前加盟英皇，希望在電影與電視劇都遇到好劇本。談到電影尺度較大，她的演出底線可以去到幾盡？她表示要視乎角色可以去到幾盡，不想給人有賣弄性感的錯覺。若像湯唯在《色．戒》中露點演出？她認為若劇情需要，演員就要做，「我都不介意，但當然要合邏輯」。

林保怡大讚周家怡是很有邏輯的演員，懂分析劇本，「我諗這是由她沒對白開始，一直努力到現在的成果。她曾跟我講過，她以前沒對白時，看着我跟女主角講對白，已經在想，如將來有機會當女主角，會怎樣演呢。我覺得這是一個閱歷」。

周家怡/Make up：Herman Ng Hair：Vincent Yeung Outfit：Atsuro Tayama

林保怡/Makeup & Hair：dera@deardera

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