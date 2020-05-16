睇《降魔的2.0》唔關胡鴻鈞事 蔡思貝：心姐演得好正

【明報專訊】蔡思貝昨日悉心打扮到商台接受訪問。她解釋拍劇集《踩過界II》扮了近5個月醜女，心理不平衡，加上疫情多留家中，現在劇集拍完，又有機會出街，當然要打扮一番。她避談會否約會緋聞男友胡鴻鈞，「會去影相，因忙拍劇很少影相放上網分享。現在很多人也變成YouTuber，我都要經營自己的平台。（叫胡鴻鈞幫手影相？）我有助手視角」。

提到早前在社交平台上載指向路牌的照片，路牌有「7」、「2」及「1」的字眼，又留言說：「有些事情，不是說放下就能放下。」雖然是宣傳《機場特警》，但惹起網民不同聯想。她說：「之前已經同大眾講解過。（會否擔心因此被公司雪藏？）已講解過，不用解釋。（工作有否受影響？）我現在都出來做訪問。（之後會否小心點？）係囉。」

蔡思貝稱目前休息中，新工作等公司安排，趁未開工會學陶瓷、打鼓和留家煲劇，她說：「很多話題劇都未睇，好似脫節了。（有否看胡鴻鈞的新劇？）《降魔的2.0》和《十八年後的終極告白》都有睇，我與楊秀惠是好朋友，她為《十》劇付出很多，好畀心機，一定要捧場。（不捧胡鴻鈞場？）我捧心姐（謝雪心）場，她演得好正，無得輸！」

記者：柯美

攝影：劉永銳