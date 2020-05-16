面容憔悴甩皮 暴瘦數十磅 「金牌監製」錢國偉傳患重病

【明報專訊】無綫前「金牌監製」錢國偉（Wilson）傳出患重病，胰臟出現問題，昔日的肥仔落晒形，由加大碼變中碼，他的健康問題令朋友關心。他一直對病情低調，靜心醫治，身邊好友免他受打擾也齊齊封口。昨日傳出Wilson患病消息，他回覆《明報》說：「多謝關心，休息中！感謝！」李珊珊昨日在facebook隔空慰問Wilson，送上祝福與無限量支持。

58歲錢國偉（Wilson）跟太太陳宛蔚結婚5年，育有兩歲的女兒Abby。Wilson在娛樂圈人緣好，電視、演唱會及電影皆涉足並有好成績，朋友不乏巨星級。去年初他分別為好友鄭伊健、古巨基演唱會擔任監製，8月又做澳門小姐競選的監製。隨後他突然變得低調，推掉工作，原來他要專心醫病。他的微博近半年沒更新，2月才有轉發帖文。今年農曆新年大年初七（1月31日）他出席「香港動作特技演員公會」春茗，當時他已比前消瘦，明顯分別是他的膚色；一向肥肥白白，朋友皆叫他「肥仔Wilson」，當時面容有點憔悴外，面部膚色局部變黑與甩皮。

太太陳宛蔚攙扶到化驗中心

日前Wilson被發現在好友林曉峰陪同下，由太太陳宛蔚攙扶，步伐緩慢地步入旺角一間化驗中心。他的身材明顯瘦了一大截，體重疑暴跌數十磅。錢國偉當日戴住Cap帽、口罩，帽下似剷光了頭髮，在炎熱天氣下仍穿上外套，走路時顯得乏力。

「多謝關心！休息中！」

Wilson向傳媒透露做了割膽的小手術，問他是否患癌症時則否認。昨日他以短訊回覆《明報》說：「多謝關心！休息中！感謝！」據稱Wilson連日出入有好友林曉峰駕車接送，太太陳宛蔚亦陪伴在側。記者曾聯絡林曉峰，他沒有回覆。黎諾懿跟Wilson也是多年好友，他也迴避有關Wilson的病情，說因疫情影響近來少聯絡。李珊珊在facebook寫道：「入行已相識，很想致電問候。同時又明白，現在不是對的時候。在此，送上默默祝福及無限量支持。有任何需要，找我。」珊珊沒有寫錢國偉的名字，但大家也意會她關心的人是誰。

Wilson曾為演藝人協會拍攝自我介紹的片段，於去年10月播映，相信片段是在較早時間拍攝，短片中他仍是肥肥白白。他提到自己由電視製作到演唱會監製，再做電影導演，自覺好幸運，認為最重要是保持童真、童心，自己似個大細路。他感遺憾是所有事也時間太短，跟太太的認識太遲，跟朋友則嫌玩得太少。

office boy捱到變監製

Wilson在無綫效力近30年，他監製的綜藝節目叫好叫座，《殘酷一叮》、《味分高下》、《美女廚房》及《獎門人》等。他形容自己是紅褲仔出身，加入TVB時是做大班房（陳慶祥總經理）的office boy，內部轉職做兒童節目PA，跟當時做主持的鄭伊健成為好友。後來他升為導演拍MV，做港姐大騷再升監製，他稱跟曾志偉合作，被訓練變得靈活，視對方為師父。

娛樂組