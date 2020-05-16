【開箱】《成為這樣的我》窺探前美國總統夫妻的世界

奧巴馬（左）在片中出場不多，但不乏跟米歇爾（左二）的「放閃」鏡頭。

【明報專訊】前美國總統奧巴馬與第一夫人米歇爾成立的製作公司Higher Ground Productions，2018年首次跟影視串流平台Netflix合作推出《美國工廠》，探討內地福耀玻璃到美國俄亥俄州設廠所遇到的經營困難和種族問題，一舉奪得第92屆奧斯卡最佳紀錄片獎。第2炮緊接而來，講述米歇爾離開白宮後「重新做人」的紀錄片《成為這樣的我》（Becoming），本月6日在Netflix上架。

片名源自回憶錄

《成為這樣的我》片名源自米歇爾在2018年推出的回憶錄，透過她為宣傳新書而舉行全國巡迴講座，分享她的成長經歷，側寫她的成功經驗，言談幽默而不失霸氣，啟發思考又溫暖人心。

米歇爾卸下第一夫人的光環後，前年推出回憶錄《成為這樣的我》，全書概括了她的人生三部曲：「我的故事」、「我們的故事」與「我們國家更宏大的故事」。主要講述一個在芝加哥黑人社區長大的女孩，在成長過程中遭遇的種族、婚姻及政治等非凡經歷。

記得書中提到：「沒有任何一個男孩可愛或有趣到值得你為他停止接受教育。」雖然米歇爾在片中未有親口說出這金句，但在巡迴演講的過程中，不斷提及「教育」的重要，並以自身體驗，鼓勵年輕人努力學習，感受知識改變命運的真理。

前總統自比Jay-Z

米歇爾憶述高中時代，升學輔導員一口咬定這個黑人女子「沒可能考入普林斯頓大學」，但她堅持己見，結果考入最高學府，畢業後成為菁英律師，藉此帶出她在律師樓邂逅奧巴馬的愛情故事。

奧巴馬在紀錄片出現的鏡頭不算多，但是想看他倆「放閃」的觀眾，肯定不會失望；事實上奧巴馬在米歇爾的整個人生，佔着不可代替的地位，從二人的結婚舊照、入主白宮的生活片段，到一家四口的幸福畫面，都令人會心微笑。

其中一幕講到奧巴馬突然出現在米歇爾的講座，鏡頭移向台下觀眾，全場響起轟然歡呼，他開玩笑說感覺就似饒舌天王Jay-Z客串演出樂壇天后妻子Beyonce的演唱會，如果其他名人說出此語，恐怕落得「大言不慚」的網絡惡評，然而出自奧巴馬口中，又似乎合情合理。

輕輕帶過婚姻輔導一事

不過，在回憶錄中提及米歇爾因不育導致夫妻冷戰的不快回憶，片中刻意避談，僅輕輕帶過他夫婦倆曾接受婚姻輔導一事，但沒觸及原委，似是不欲模糊焦點，在紀錄片導演眼中，畢竟宣揚「教育」的重要才是正題。