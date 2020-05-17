羨慕胡杏兒擁幸福家庭 黃智雯：時機到隨時結婚

【明報專訊】黃智雯於2007年參加香港小姐選舉後加入無綫，入行13年，在默默耕耘下，已晉身無綫花旦，近期主演劇集《十八年後的終極告白》與《降魔的2.0》同時推出，演技備受讚賞。

黃智雯接受梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，回想當年只是想藉選港姐入行，從沒想過爭三甲。媽媽知道她喜歡演戲，也認為這是一個途徑。

黃智雯自覺幸運，入行第4年憑《缺宅男女》演「關二嫂」一角奪「飛躍進步女藝員獎」。對於有些較她遲入行卻更快上位的藝人，她說：「有些人覺得我行得比其他人慢，但這就是我的節奏，我專注做自己，也不會跟人比較。」2018年她以《三個女人一個「因」》贏得新加坡及馬來西亞視后，但在無綫頒獎禮輸給李佳芯。她承認事前當然想三連冠，好像很型，最終落敗也沒所謂，只是怕令支持自己的朋友及粉絲失望。

黃智雯稱羨慕好友胡杏兒擁有幸福家庭，有好老公和兩個可愛兒子。她與圈外男友Anthony相戀8年，她說最欣賞男友的誠信，給到她信心，讓這段關係有默契，才能維持這麼久。她表示由細到大渴望有完整家庭，與男友都視對方為終身伴侶，有打算計劃將來。至於何時結婚？她說：「時機到，隨時都得。」

娛樂組