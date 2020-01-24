網上騷暫籌逾400萬善款 城城大女跟爸爸一起跳

郭富城上周六舉行網上慈善演唱會，錄得超過1400萬觀看人數。

【明報專訊】郭富城（城城）上周六（9日）舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為受疫情影響面臨失業困境的舞蹈員及電影幕後工作人員籌款。今次演唱會由郭富城國際關愛慈善基金及「健康·旦」主辦，城城當日與近百名舞蹈員落力載歌載舞一小時，氣氛高漲。大會初步點算，目前為慈善基金會籌得超過400萬善款，城城感恩得到大家的支持，希望以助人為快樂之本的初心，繼續帶動各界互相幫助的精神。是次籌款活動將於6月13日結束，希望大家繼續捐款，屆時會公布最後善款數字。

演唱會舉行當日，透過全球多個地區、超過90個平台供全球觀眾收看直播及24小時重溫。截至前晚（15日）9時，共錄得超過1400萬觀看人數（不包括港台電視31、部分海外電視及電台、不同轉播平台的網頁及部分流動程式的收視）。當中「健康·旦」YouTube頻道的總觀看人數超過250萬；全球facebook串流播放瀏覽量達300萬。

昨日大會公開演唱會製作特輯，有城城與舞蹈員綵排及幕後花絮，還有多名舞者對今次疫情的心聲。當日城城太太方媛及大女Chantelle到現場支持，特輯中見到Chantelle跟着爸爸一起跳舞，又在演唱會開始前跟爸爸擊掌打氣，好可愛。

娛樂組