撐世交好友馬鼎盛 羅家英計劃明年出書

【明報專訊】名伶馬師曾與紅線女的兒子馬鼎盛最近推出新著作《千年一遇馬師曾》，闡述父親的生平軼事。馬鼎盛昨午在書局舉行新書發布會，獲世交好友羅家英到場支持，並即場網上直播，與書迷及戲迷交流。

難忘兒時收馬師曾5元大利市

羅家英的已故父親羅家權亦是粵劇名伶，與馬師曾份屬多年好友，故家英哥從小與馬家相熟。不過自紅線女離世後，兩家人較少見面，但家英哥得知馬鼎盛出書，昨日特來撐場，他憶述往事道：「父親在戲行好尊重兩個人，一個是白駒榮，另一人就是馬師曾，是從心底裏發出的尊敬。記得我5歲時，父親帶我去澳門看賀歲劇《昭君出塞》，在後台獲紅線女和馬師曾給我一封5元大利市！」

家英哥縱橫粵劇界數十年，又演過多齣電影，他亦有意出書，以口述形式講粵劇與電影之間的關係為題材，正準備向政府有關部門申請資助，都會問太太汪明荃意見。受疫情影響，家英哥近期多數留家，故有時間籌備，「我在家看了很多舊書，又用舊式唱腔錄曲，待整理好後，留給年輕一輩聽。因為要到12月才正式向政府申請資助，估計出書要明年才會成事」。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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