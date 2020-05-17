不想被標籤為病人 余德丞渴望拍劇與女神談情

【明報專訊】余德丞（Dickson）前年經歷完大病，病癒後重新出發，最近他憑主持節目人氣急升，更先後伙拍兩名電視台「阿姐」汪明荃與鄭裕玲，演藝事業猶如獲「加持」，令人羨慕！Dickson希望藉工作重建大家對他的信心，不再標籤他為病人，可以做回演員，跟「女神」拍劇談情說愛。

余德丞（Dickson）主持遊戲節目《娛樂大家》系列、旅遊節目《台北101種玩法》，以及健康飲食節目《X偏方 全民拆解II》相繼播出，他在節目中發放正能量，陪伴觀眾一起抗疫。他感覺別具意思，回憶拍攝時也學懂很多，又可以向阿姐汪明荃偷師。

教阿姐玩社交網 與Do姐鬥早到

Dickson說：「傳聞阿姐好惡，其實她會開玩笑，做事認真、專業，值得敬佩。她注重服裝、髮型，綵排遊戲都會問清楚。我都被她感染，不再求其。」他又大讚阿姐好學，向他了解手機程式、社交網發文的步驟，「我在她心目中有點價值，好開心」。除了阿姐，他去年跟鄭裕玲（Do姐）合作旅遊節目《晚間看地球》，發現與兩名阿姐同屬處女座，但相處方式大不同。他說：「我似Do姐心急，她好準時，我會跟她鬥早到，不過交流幾輕鬆，Do姐愛開玩笑。我好難忘在挪威機場候機室，跟她單獨共處個幾鐘，傾工作、講笑話，她又畀意見我。」

自認宅男 與蔡思貝好有默契

Dickson自爆天生欠安全感，平時愛做宅男或流連熟悉的銅鑼灣，不熱中出外探索，拍旅遊節目正好讓他擴闊眼界，「希望下次去古巴或土耳其，聽講風景、古蹟好靚，也想跟蔡思貝合作，因大家好有默契。反而以前拍拖好少去旅行，我去過幾次韓國，都是為了品嘗美食」。

鍾意女生性格爽朗有肉地

單身的Dickson稱不心急談戀愛，現階段最怕捱窮，以事業為先，但承認異性緣好，跟傳過緋聞的蔡思貝、周秀娜都是好朋友。問他喜歡什麼類型女生？他笑說：「要性格爽朗，不要太瘦，有肉地才好抱。」傳蔡思貝移情別戀胡鴻鈞？Dickson聲稱不知情：「我跟他們都是好朋友，但不好奇，無問過，跟胡鴻鈞多傾工作和廢話。」

曾歷生死關頭 學識知足珍惜

好多人見到Dickson，也難忘他前年在球場上突然暈倒昏迷一事，幸好大步檻過。他表示經休養後已回復狀態，踢波、運動都無問題，但不會太搏命，「大家常問我的健康，其實真的無事，不用擔心，不要標籤我是病人，希望可以再拍劇啦！最近再看劇集《On Call 36小時II》，想跟『女神』朱千雪合作」。經歷過生死關頭，他已學識知足和珍惜，明白世事並非理所當然，「以前以自己出發，比較冷漠，現在會先顧家人，我想做好工作，報答家人和關心我的觀眾」。

場地提供：尖沙嘴Harlan's餐廳

髮型：Angus Leung@Hair Culture

服裝：Solid Homme@Harvey Nichols

鞋履：Fear of God ESSENTIALS x Converse @Juice

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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