莫華倫親述確診到康復38天經歷

【明報專訊】著名男高音莫華倫早前在泰國確診新冠病毒，在當地醫院接受治療。康復返港後檢測結果再呈陽性，被送往醫院隔離病房，早前康復出院。他接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，細說由確診到康復38天經歷。

莫華倫稱康復進度良好，不擔心肺部受影響，他說：「肺部若有問題，唱歌、說話也不可以，會氣喘。醫生說這病對肺的影響比SARS少，肺部康復較理想。」他回想一個多月前，他到過意大利、德國、紐約等地工作，當他轉飛泰國再去柬埔寨時，在飛機上開始發冷，心跳加速，到埗後體溫38.2度。他在機場的房間等了10小時後，被通知確診，之後坐救護車往醫院。他的症狀溫和，初期沒有提供藥物給他，後來他因輕微發燒和頭痛，肺部有些少花，院方給他大劑量的6種西藥及中藥，10天後康復，他住院20多天，終驗出陰性立即出院上機回港。

他回港第二天收到衛生署通知新冠病毒檢測為陽性，經歷人生第二次坐救護車。他在隔離病房無藥食，住12天檢測了11次，終於24小時內兩次檢測呈陰性可以出院。他在38天內瘦了5公斤，他一直以樂觀態度面對，覺得自己一定會痊癒，沒有一刻感到沮喪。

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