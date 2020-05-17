多重憂慮 怕生不出照顧不了 45歲佘詩曼雪卵盼生B

佘詩曼表示最快也要47歲才能榮升母親，她隨即又擔心孩子20歲，自己已67歲，是否照顧得來？（視頻截圖）

現年45歲的佘詩曼希望找到完美伴侶，也渴望成為媽媽，但由於年紀不輕，十分憂心。（視頻截圖）

佘詩曼在內地節目《看我的生活》盡訴心中情，自言曾有男友，但那時候太專注工作，最後分手收場。（網上圖片）

【明報專訊】45歲佘詩曼被封「黃金盛女」，雖然近年憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，演藝事業得意，但愛情方面交白卷，未有真命天子出現。她近日與好友歐陽震華、郭少芸在內地節目《看我的生活》討論理想伴侶及生育問題，阿佘吐露心聲說，想找能共度一生一世的完美伴侶，可惜還未有這樣的對象出現。她亦憂心是否能生BB？就算最快47歲時能生BB，到孩子20歲，她已67歲。

佘詩曼在《看我的生活》節目預告中，跟歐陽震華及郭少芸吃飯閒聊，阿佘表示她相信婚姻：「我是不喜歡離婚的這種人，一生一世是非常完美，我的完美對象還沒出現。」

羨慕歐陽震華夫婦恩愛

阿佘坦言很羨慕歐陽震華與太太恩愛，如果找另一半，希望像他們一樣，會好幸福。阿佘提到以前也有男朋友，但那時候她專注工作，男生會覺得為什麼女朋友常常工作？所以最後分開了。

若生育最快47歲做媽媽

他們談及生育問題，歐陽震華問阿佘有否想過「冰你的卵」（雪卵）？阿佘說：「但是我現在已經45歲，生（小孩）的話最快要47歲，那他20歲時我已經67歲……」她憂慮並說：「能生出（小孩）來嗎？」郭少芸在旁拍一拍她以示安慰。

《看我的生活》安排阿佘去做雪卵諮詢，當醫生提到45歲至50歲的卵子狀態會差一點，阿佘聞言顯得很擔心，但醫生之後解釋卵子狀態有時跟年齡也未必有關連時，阿佘鬆一口氣說：「那我還有希望。」

娛樂組