44歲榮升媽媽 崔智友誕女嬰

【明報專訊】《天國的階梯》「韓劇天后」崔智友，2018年3月閃嫁圈外男友。去年底她宣布有喜，昨日以44歲高齡迎來第一胎，順利誕下女嬰，認真可喜可賀。

崔智友所屬經理人公司YG娛樂昨日發表聲明宣布，崔智友已經於昨日上午在首爾某婦產科醫院，順利誕下女兒，目前母女平安，崔智友正在調理及恢復元氣當中，並感謝外界的祝福；但有關BB女的姓名、體重等詳細資料，則一律未有披露。

月初曾公開大肚照片

崔智友本月初公開親筆信及大肚照，自言距離預產日僅剩半個月。她又透露，身為高齡產婦，加上新冠病毒疫情，所以心情特別焦急，還不忘為所有高齡產婦打氣。

2018年3月，崔智友與年輕她9歲的圈外男友結婚。丈夫報稱任職IT公司老闆，不過有傳其夫曾是首爾江南區某夜店的當紅牛郎，崔智友對他一見鍾情，由捧場客發展成情侶，為了隱藏夫婿的「黑歷史」，更不惜出錢開設IT公司，為丈夫「漂白」。

懷孕期間客串《愛的迫降》

至於崔智友何時會重返幕前，其事務所YG娛樂未有表態。不過今年初崔智友懷孕期間，曾客串人氣劇《愛的迫降》，演回自己，以「韓劇天后」身分跟來自朝鮮的男粉絲見面，該集曾掀起熱話。觀衆得悉她順利誕女後，紛紛在網上留言祝福，並稱期待她復出拍戲。

近年演藝界出了不少高齡產婦，未知是否心繫事業，很多女星年過40才首次為人母，例如《大長今》李英愛正是40歲時誕下龍鳳胎，子女現已9歲。現年43歲的《武人時代》咸素媛，前年為26歲內地網紅陳華誕下兒子。日本方面，現年45歲的女歌手華原朋友及41歲樂壇天后濱崎步，亦於去年先後成為媽媽。

文：蘇珮欣