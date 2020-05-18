《夫妻的世界》結局收視創新高 金喜愛母子團圓

【明報專訊】《密會》金喜愛與《阿斯達年代記》朴海俊合演韓國有線頻道JTBC劇集《夫妻的世界》，前晚播出第16集大結局。跟原著英劇《福斯特醫生》兒子離家出走的悲劇結局不同，金喜愛與朴海俊各行各路，受不住父母離離合合的兒子，雖然離家，但最終回來，與金喜愛大團圓。這結局刺激收視再創新高達28.37%，再次刷新韓國有線頻道劇集最佳成績。

文：蘇珮欣

《夫妻的世界》第16集講述金喜愛與飾演兒子的全真㥠，一起回到高山區居住，兒子開始重新上學，與同學相處融洽。金喜愛從朋友口中得悉，一無所有兼生活潦倒的前夫朴海俊，沒離開高山區，金喜愛不時感覺疑似朴海俊的身影出現在四周。正當她十分不安，朴海俊突然帶走兒子，聲稱不會像自己父親般抛棄兒子，還向金喜愛要求復合，望一家三口重新開始，金喜愛母子拒絕，但她表示會支助前夫生活。朴海俊與他們道別後，企圖自殺險被車撞死，金喜愛見狀即激動上前抱着朴海俊，兒子看在眼裏，難忍父母藕斷絲連而離家出走。一年後，金喜愛與朴海俊各自單身過活，前者一直等待兒子回來，某日終等到兒子回家團圓。

首爾地區收視破30%

《夫妻的世界》結局收視達28.37%，不但是開播以來新高，亦刷新韓國有線頻道最高收視劇集成績。《夫》劇第12集的24.33%收視，已撼低《天空城堡》結局的23.78%成績，相信日後要打破《夫》劇紀錄，更不容易。《夫》劇第16集在首爾地區的收視更錄得31.67%，足證在當地大受歡迎。

《夫妻的世界》以高收視落幕，女主角金喜愛的演技再次受到肯定，被指是功臣之一。她昨日受訪時表示，多得觀眾支持，感覺演繹「池聖雨」一角並不孤單；又謂今次演出經歷了一段激烈的愛與悲痛，使用了100%以上的力量，不會感到後悔。

金喜愛最難忘拍頭兩集

談到劇集完結，金喜愛自言有點悲傷，但慶幸順利完成。被問到最難忘場面，金喜愛稱是頭兩集在朴海俊生日會，得悉他出軌，而且一直蒙在鼓裏的一幕最深刻。她還表示相當理解劇中兒子反抗父母的表現，看着父母離異，受的傷害必定很大。對於劇集大受歡迎，金喜愛稱雖然公餘時間都留在家，但看到網民的留言感到很新奇及愉快。