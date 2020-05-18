網民批評結局爛尾 盼金喜愛有第二春

【明報專訊】《夫妻的世界》講述結婚多年的夫妻，看似恩愛，但原來丈夫早已出軌，最終家庭破碎的故事，劇情掀起觀眾共鳴，引發熱烈討論。由於此劇改編自英國BBC劇集《福斯特醫生》（Doctor Foster），不少觀衆曾擔心結局會否與原著一樣，結果韓版除了暗示離家出走的兒子回家，以及加插金喜愛身邊人物的結局外，大致與原著相同，有網民抱怨結局爛尾。

觀衆認為，兒子一年不回家，母親也不去找他回來，以金喜愛一直採取主動的個性來說，並不合理。甚至有網民提出多個理想結局版本，如金喜愛與醫生同事（李茂生飾）在一起、朴海俊得到報應死去等，甚至有劇迷覺得應以金喜愛於第6集當衆揭發丈夫與情婦的惡行作結。

原著《福斯特醫生》頂檔

雖然結局評價好壞參半，有線頻道JTBC仍是今次的大贏家。據韓媒報道，下周會播出《夫妻的世界》特輯，當中有演員專訪，精彩片段重溫等。原版英劇《福斯特醫生》則會於本月29日起播出。

據報道，《權慾叛戰》宋玧妸與《聽到傳聞》劉俊相合演的新劇《優雅的朋友們》，原定接檔《夫妻的世界》播出，但受新冠肺炎疫情影響而決定延後，故JTBC安排《福斯特醫生》頂檔。