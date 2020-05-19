陳凱琳無否認懷第二胎 唐詩詠爆鄭嘉穎恨生女

【明報專訊】鄭嘉穎與陳凱琳於2018年結婚，去年2月兒子鄭承悅（Rafael）出世。遲婚的鄭嘉穎趕及在50歲生日前做爸爸，Rafael跟爸爸是餅印父子，一向低調的鄭嘉穎被精靈兒子融化，也忍不住偶爾在社交網「曬B」，分享父子的溫馨照片。昨日有傳陳凱琳懷第二胎，她回覆《明報》有關懷孕的消息時沒有否認，只說：「無回應！」鄭嘉穎的「鐵馬家族」弟妹林子善與唐詩詠昨日出席《超能使者》宣傳活動時爆響口，唐詩詠反問記者：「講咗？」又爆鄭嘉穎恨生女；林子善更稱大哥鄭嘉穎在家中「孵蛋」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳凱琳（Grace）減少公開露面，但在社交網仍保持活躍。近月來她分享的靚相，佔大部分穿鬆身裙，且手上總有小手袋遮肚，有傳Grace懷第二胎。《明報》記者向她求證時，她表示不回應，又稱傳聞只是傳媒的揣測。有估計Grace怕BB小器，所以未公布喜訊，她佗兒子Rafael時也是生B前4個月才公布有喜。今年初她接受訪問時透露有計劃鼠年追多個孩子，不想小朋友年齡相差太遠，期望生女湊成「好」字，理想生2至3個小朋友。Grace享受做媽媽，不急於復出熒幕，雖然她創立了自己的生意，但工作只放第二位。

唐詩詠驚訝反問：講咗？

唐詩詠昨日出席新劇宣傳活動，被問及阿哥鄭嘉穎再做老竇？她驚訝反問：「係咩？講咗？」記者追問她是否知道內情，她表示真的不知道，但覺得沒可能，因上次出席陳凱琳的品牌發布會時，見對方仍很纖瘦，兼穿著高踭鞋，所以覺得不會是懷孕，「不過我都想她快點有，知道嘉穎向來都喜歡女兒，希望他們快點湊個『好』字，會叫阿哥努力」。唐詩詠又稱嘉穎未有在他們的群組內分享此事，一切待對方公布。

送亡母禮物揭盅：參與慈善工作

唐詠詩在母親節預告7月會送神秘禮物給亡母，有網民揣測是跟馬國明閃婚掀起熱話，連馬國明也被追問傳聞真假。昨日唐詩詠自爆「神秘禮物」是她與同學一起參與慈善工作，大家會用不同的藝術方式表達，重申不是結婚。

林子善笑嘉穎變慈祥 留家「孵蛋」

林子善是「鐵馬家族」的弟弟，他稱未收到風大哥鄭嘉穎再做老竇。他笑說：「我只知他常在屋企『孵蛋』，新年後已沒見過面，他全力湊仔，很少覆電話群組，因他是不會完全交託給工人姐姐，大家以前成日覺得他黑臉，但做老竇後，他現在變得很慈祥，見到兒子會瞇瞇眼。」