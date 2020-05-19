《十八年後》贏口碑 陳山聰：阿一死得抵

【明報專訊】陳山聰、陳展鵬與劉穎鏇等昨日參加新劇《超能使者》拜神。陳山聰跟劉穎鏇再度合作，稱去年拍《大步走》跟劉穎鏇演父女，今次兩人是一對歡喜冤家，有很多打鬥戲。他笑說：「上次我已說下次有機會做我女朋友啦！真的開口中，希望下次再合作時，她飾演我阿媽。不過很開心終可飛甩姚子羚，多謝監製恩賜。」劉穎鏇穿背心熱褲登場，稱角色很癲，對她是大挑戰。

陳山聰在《十八年後的終極告白》飾演阿一是悲劇收場，他稱很多朋友也告訴他看到哭了，外界的反應令他覺得阿一死得抵。他跟譚俊彥亦已向監製提議開多部另類劇，監製也答應，希望明年能成事。

陳展鵬稱《超能使者》已開工兩星期，投入劇集拍攝，跟女兒的相處也減少。他稱在疫情期間多留在家湊女，最開心是女兒已懂得叫爸爸和媽媽。現在要開工，希望女兒不會因少見而變得陌生，不要忘記爸爸。

陳展鵬想學修哥做到老

對於有報道他簽約唱片公司，重拾歌手夢？他表示慶幸近兩年都有唱片公司跟他洽談，但因忙於拍劇，之後又碰正社會運動和疫情，所以一直延遲，交由公司經理人處理。提到他跟無綫有長合約？他稱很幸運在不理想的環境中仍有工作，笑言簽約簽到退休，似修哥（胡楓）也不俗。

記者：陳釗

攝影：劉永銳