溫碧霞唔做甘草 適時退出 重返校園

【明報專訊】現年53歲的溫碧霞（Irene）憑《墮落花》勇奪《愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節》最佳女主角，該片原本在4月復活節檔期上映，受新冠病毒疫情實施「限聚令」影響，映期一改再改，近日「限聚令」放寬，戲院重開，終於安排於本月底上映，與在金像獎奪兩獎的《叔‧叔》打對台。從影38年的Irene首膺影后殊榮，她雖然從沒質疑過自己的演技，但攞影后、獲大眾認同和肯定是她一直以來的夢想，現在夢想成真，她坦言很開心，但同時為《墮》在金像獎一項提名也沒有而感失望。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

Irene收到《墮》片劇本很開心，因為阿雨是其夢寐以求的角色，她說：「一直想演一個與自己反差很大的角色，阿雨是個悲劇人物，由細到大受爸爸控制，是爸爸一枚棋子，到後來痛失愛人，自己也消失得無影無蹤。廿年後重現在大家面前，變得很有機心，只有一個報仇目的，但吸毒後產生幻覺又會變成另一個人。」

她坦言最難演是吸毒和幻覺那部分，事前做了很多資料蒐集，知道大概吸食毒品後的狀態，為了似癮君子，她事前減了5磅令自己憔悴一點，演出時則飲少許酒high high哋。

因經常處於迷幻狀態，差點發生意外，Irene憶述：「有一場戲講我吸毒後，沿長樓梯而下，差點失足，幸而在我前面的艾迪及時將我扶實，救了我一命，要不然滾下去，後果不堪設想。 」

獲女主角獎 很大鼓勵

為該片付出很多的Irene，付出終於獲得回報，在《愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節》封后，令她既意外又開心，她說：「拍的時候沒想太多，但攞最佳女主角是我一直以來的夢想，可能第一部演出的電影《靚妹仔》已經提名金像獎最佳新演員，之前《英雄喋血》又奪最佳女配角；雖然不是為獎而拍戲，但我會有夢想，希望獲得肯定，在事業上有一個高峯。我一向對自己的演技很有信心，但每個演員都希望得到鼓勵，獲最佳女主角是很大的鼓勵。」

多經典作 不枉此生

登上影后寶座，Irene稱未來要更加努力，不讓大家失望，不過演員很被動，不是你去揀角色，而是人揀你，她說：「不是話想演什麼角色就會有，機會來到的時候就要好好把握， 由15歲拍《靚妹仔》開始，追求理想與夢想的事業心態始終沒變，因喜歡拍戲而拍戲，一直堅持做好自己，希望有成功的一天。我其實已經很幸運，拍了很多令人懷念的作品，例如《靚妹仔》、《停不了的愛》、《地下情》、《中國最後一個太監》、《驚變》和《出埃及記》，電視劇又有幾齣經典作品，包括《火玫瑰》中的海潮等，算是不枉此生。」

嚮往簡單生活

從影38年，Irene有失望時，亦氣餒過，她說：「覺得部片會攞獎，但連提名也沒有都會失望，好似《出埃及記》覺得自己演得不錯，卻沒提名，都有一剎那失望。有些電影，別說我沒提名，連一個技術項目提名也沒有，像《墮》片，拍得很出色，各方面都幾好，但金像獎一項提名都無，公布入圍名單時，我有少許失望。」

至於氣餒？Irene表示人生總會經歷低潮和受挫折時，亦遇到瓶頸位，她說：「大家都知道我有幾段時間停過，離開娛樂圈又重返，我一向我行我素，憑感覺走自己的路，唯一沒改變是對電影的熱誠和信念。（做到老？） 我不介意扮老角，但不想做甘草演員，到某個moment，當很多角色做不來、受到局限和沒那麼多機會的時候便會退出，到時可能重回校園，過些嚮往的簡單生活，做回一個普通人。 」

場地提供：英皇戲院（尖沙嘴iSQUARE）

髮型：Ken Ng

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