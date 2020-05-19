韓國四大男團成員疫下夜蒲梨泰院 車銀優為潛在播毒致歉

【明報專訊】韓劇《我的ID是江南美人》主角兼男團Astro成員車銀優，昨日被韓媒揭發他跟另外3大男團，包括防彈少年團（BTS）成員柾國、Seventeen的珉奎，以及NCT 127的在玹，上月曾經到過爆出集體感染新冠病毒肺炎的梨泰院夜店，車銀優更因未有跟隨政府規定，進行自我隔離，反而照常工作，成為潛在播毒者而捱轟。昨日4人分別透過事務所發表道歉聲明，但強調沒有染疫。

文：蘇珮欣

韓媒Dispatch昨日爆料，指男團BTS成員柾國、Astro的銀優、Seventeen的珉奎及NCT 127的在玹，因為同屬1997年出生，私下結成好友。可是4人在政府呼籲民眾保持社交距離的情况下，上月25日晚至26日凌晨期間，相約外出夜蒲，先後到訪首爾梨泰院某餐廳及兩間夜店。

Astro宣傳新碟頻曝光

報道指4人聚會當日，正是韓國黃金周長假期，以為疫情已經緩和，因此稍為鬆懈，可是本月5日，一名新冠病毒肺炎確診者到訪梨泰院5間夜店後，導致疫情再度爆發。當局表示4月24日至5月6日期間，所有光顧梨泰院夜店的民眾，都要接受家居隔離。

柾國、銀優、珉奎及在玹在疫情爆發後，已經主動接受病毒檢驗，結果4人均呈陰性，即沒有「中招」，但考慮到有潛伏期，他們應該自我隔離14日，直至本月10日為止。可是Astro最近正值新碟宣傳期，銀優亦隨團展開活動，先後亮相電台節目《Cultwo Show》、電視音樂節目《Hidden Track》、《Music Bank》及《Show! Music Core》。NCT在玹亦違反隔離令，先後3次演出音樂節目《人氣歌謠》，擔任節目主持人。

事件曝光後，網民指摘4位偶像明顯違反家居隔離令，其中曾獲政府頒發文化勳章的柾國，更遭網民透過青瓦台請願網站，要求收回勳章。4人所屬事務所亦因處事不當而備受抨擊，事緣早前有傳媒爆料指多名偶像曾到訪梨泰院夜店，當時事務所一度以「私人生活」及「無法確認」為由，拒絕正面回應，亦沒有阻止4人繼續開工。

直至Dispatch報道，4人所屬事務所才公開道歉，承認他們曾於4月25日到訪梨泰院夜店，並為沒有嚴守社交距離及隔離令，作出自我反省，但強調他們未有光顧確診者到過訪的夜店，不少粉絲也留言力撐偶像是在隔離令之前聚會。

NCT網上開騷10萬人捧場

提到NCT 127，該組合前日透過應用程式V App進行直播演唱會，吸引全球約10.4萬觀眾付費收看，每位「入場費」約200港元，其間歌手可透過視頻連線與粉絲互動。男團東方神起成員允浩也有收看直播，並向NCT 127成員隔空打氣，為粉絲帶來驚喜。稍後V App將會推出東方神起及Super Junior的網上演唱會。