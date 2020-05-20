要做有用「花瓶」 劉佩玥自覺不完美

【明報專訊】作為演員一定要不斷裝備自己，否則很易被淘汰。劉佩玥（Moon）也深明這道理，2013年奪港姐季軍入行，轉眼間已由昔日的小女孩蛻變成快將「30+1」的小女人，不過無論「花瓶」多靚，都會有看膩的一日，所以Moon不斷發掘自己不同的一面，要做一個有用的花瓶。而感情上，Moon渴望遇到人生中的靈魂伴侶，對於緋聞男友周志文，她有讚無彈道：「他是非常好的男仔！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

劉佩玥（Moon）於《降魔的2.0》承接「啤啤」一角，上輯啤啤對小馬（馬國明飾）癡心一片，最終因對方而死，深受網民喜歡，封她為最佳女朋友人選。來到今輯，啤啤成為靈體，仍默默守護小馬，可謂「為馬死為馬亡」，還盡力撮合對方和芷若（黃智雯飾）。Moon看到劇本時也被感動，希望能觸動觀眾的心。

現實中，Moon自嘲是非典型最佳女朋友，不會煮飯、粗魯及男仔頭性格，說話又不會修飾。雖然如此，但她覺得好的女朋友也有其他好的特徵，「我可以陪男朋友捱，吃不同的東西，自覺會是一個很好的陪伴角色，肯去聆聽。每個人都有好和不好的一面，看你如何去取捨，有的人覺得煮飯很重要，但我覺得你煮都可以啫，我負責洗囉」。

受父母影響 追求平淡愛情

Moon自言在感情上屬於理性型，所以未試過為男仔瘋狂，「慶幸我遇過的男朋友都對我不錯，所以我未做過一些自己都意想不到的事情。同時我覺得真實拍拖，不用像拍戲那樣戲劇化，要離離合合才叫愛得轟烈，平淡的愛已經是最好」。Moon表示可能自小受父母影響，父母從沒在她面前鬧過一次交，至今仍會手拖手到河邊拍拖，「我覺得很浪漫，互相陪伴，簡簡單單就開心」。

擇偶條件改變 不要有錢靚仔

轉眼間，昔日的小女孩已蛻變成30歲的小女人，Moon表示愛情觀及擇偶要求隨着年紀增長也有所不同，「若以前問我想要一個怎樣的男友或老公，我一定會答要陽光型、運動型、識唱歌、識打波和孝順，要對我一心一意，很惜我的。但現在要求更高，我需要一個令我快樂、能帶給我心靈上安穩的另一半，外在條件已不重要，有什麼開心得過你跟他一起不需猜疑和胡思亂想，可坦蕩蕩地做回自己，這才是最重要。因他是與你一世的，靚的外貌會隨着時間、年紀流逝，金錢也可能一夜間變無，但心是不會的」。

公開男友是大事 並非玩玩吓

緋聞男友周志文似乎也符合Moon上述要求，她稱對方是非常好的朋友，亦是很好的傾訴和分享對象，「我覺得他是非常好的男仔，很善解人意，可以令我情緒平穩。加上近年各經歷了很多事情，然後長大，大家關係是愈來愈好」。是否為保護愛苗，避免「見光死」而選擇低調不公開？Moon認為公布伴侶是很大的一件事，因要對家人交代，所以要謹慎認真對待，「我寧願傳緋聞，好過被影到跟其他男生一齊，又說我『換畫』或出軌，我不想給人感覺換來換去。公開對我來說並非玩玩吓，是一個名譽，所以我希望在感情穩定和肯定一點的情况下，且大家的目標都是坐住同一條船去到最後，才會公開」。

雖然即將踏入31歲，但Moon沒因此想快點結婚，「以前我覺得25歲就要結婚，但現在覺得做女仔是很開心的，不應受歲數規限，可能我閃婚都不出奇，最重要是父母知道，不過我現在還是雲英未嫁的」。

不與人比較 喜沿路欣賞風景

談到同屆港姐冠軍陳凱琳已婚兼做了媽咪，擁有美滿家庭，最近還升呢做老闆；亞軍蔡思貝近年劇接劇，演技漸被肯定，早於3年前已擊敗一眾強敵奪「最受歡迎電視女角色」？Moon表示很替兩人開心，但她不會羨慕，也不會跟人比較，「我是一個喜歡沿路欣賞風景的人，年輕時想當導演，但後來在路上發現有新東西，於是便去試試，然後參選港姐當上了藝人，這些都是無法預知的，我覺得沿路的風景比終點更重要，我很享受自己現在所擁有的一切，亦很知足，要專注屬於自己的那條路」。

學唱歌作曲填詞 望有新嘗試

談到很多人視港姐出身的女藝人為「花瓶」，但無論「花瓶」多靚，都會有看膩的一日，不好好去裝備自己，很易被淘汰。Moon表示要成為一個有用的「花瓶」，她說：「我並非一個五官很標緻、大眾公認靚的人，我覺得靚的定義是該由心而發。我小時候已接受了自己的不完美，這反而讓我學懂將自己的缺點轉化成優點，太完美就不是我啦！」Moon表示無論任何時候都要不斷自我增值，她最近有意報讀關於藝術的課程，增強創作力外，也豐富內涵，「其實這段時間我去了學唱歌、作曲、填詞及編曲，我不敢說當歌手，但希望有新嘗試，或者作歌給歌手唱。早兩年我出過一本書，將來可能以音樂的方式呈現出來」。

化妝：Angela Shum

髮型：Matt Lau

服裝：three floor

造型：Lilian Kan

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