伙白只朱栢康開網上直播節目 張繼聰：不會出賣太太謝安琪

【明報專訊】張繼聰（阿聰）、白只與朱栢康是演藝學院師兄弟，在疫情下組成「輕勾」（Hangout）拍網片娛樂大眾，昨日他們拉隊到電台宣傳新歌《輕勾》，他們表示組合只是期間限定，疫情過後就會解散，阿聰說：「合作一個多月，感覺似幾年，原來做網紅好忙，要拍好多片，不過我們試玩了好多形式，拍3秒短片、推出3分鐘派台歌、講故事及介紹潮玩店。」

他們預告即將開設網上直播節目，跟網友玩互動，設計了「課金」買道具環節，參與「愛與恨」遊戲，他們稱不收分文，課金的錢會捐出作慈善，阿聰說：「大家到時可以課金買反應彈，由我們演繹人肉爆破，我和白只讀書演劇專做噴血特技。」問他會否邀老婆謝安琪上節目，他笑說：「我不會出賣太太。」會否扮太太？他說：「睇價錢啦，但生命無價，我驚自己能否安全回家。」白只笑說：「可考慮邀女友顏卓靈上節目，但她可以拒絕。」單身朱栢康笑言趁機聘女友，「我的要求就是靚」。阿聰和白只笑朱栢康樣貌百變，經常有網民稱他跟不同的藝人撞樣。朱栢康也笑說：「我都覺得似蔣怡、吳鎮宇、王維基及姜文，但最似我爸爸和哥哥。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com