美瑾霍絲結束10年婚姻 丈夫維護無出軌

拜恩格連（左）與美瑾霍絲結婚10年育有3子，么兒出生前，美瑾曾申請離婚，及後又打消念頭。

【明報專訊】《變形金剛》「性感女神」美瑾霍絲（Megan Fox）與美劇《靚太唔易做》老公拜恩格連（Brian Austin Green）結婚10年，育有3名兒子，上周五有狗仔隊偷拍到現年34歲的美瑾霍絲背夫偕30歲饒舌歌手新歡Machine Gun Kelly甜蜜出巡，拜恩其後在社交網暗示婚變，前日他終於在個人「播客」（podcast）承認兩人已經分開。

雖然選擇各行各路，但拜恩稱會「永遠愛她」；他又憶述問題始於去年底，當美瑾從海外拍完戲回家後，當時他選擇給對方一點時間重投日常生活，之後兩人就婚姻坦誠對話。拜恩轉述美瑾稱，當她在外國獨自拍戲時感覺尋回自己，感覺那個她更加好，所以提出分開。拜恩承認很震驚而且不開心，但不會怪美瑾，認為她只是說出真實感受；他又強調兩人分開不涉任何一方出軌。其實兩人結婚10年，並非一帆風順，美瑾2015年曾申請離婚，其間發現懷有兩人的第3胎，最後打消念頭。

另一方面，《珍珠港》珍美京（Jaime King）亦入稟申請跟導演佳紐文（Kyle Newman）離婚，結束長達13年的婚姻，但暫未知兩人分別6歲及4歲兒子的撫養權如何分配。