車銀優愧對醫護寫信道歉

【明報專訊】韓國四大男團成員：Astro的車銀優、防彈少年團（BTS）的柾國、Seventeen的珉奎，以及NCT 127的在玹，上月25日曾經到訪爆出集體感染新冠病毒肺炎的梨泰院夜店，事件遭韓媒揭發後，4人所屬事務所代為道歉，強調在疫情爆發後，他們已經接受病毒檢測，結果全部呈陰性。問題是車銀優與在玹並沒自我隔離，前者為宣傳新碟走遍電台及電視台，後者亦如常擔任音樂節目主持，間接成為潛在播毒者，結果遭網民炮轟。為平息眾怒，車銀優與在玹昨日撰寫親筆信，再次就事件公開致歉。車銀優坦承早前為醫護人員打氣而參加「Thanks Challenge」活動，事後卻未有以身作則，保持適當社交距離，反而跟朋友一起夜蒲，為此向所有人道歉，並會深刻反省。

不過，網民對於車銀優的歉意表示懷疑，昨日有傳4子夜蒲，其實還有兩名女子同行，又暗示他們光顧的梨泰院夜店提供「另類」服務，令到事件愈鬧愈大，恐怕這場風波，並非寫信道歉便能輕易平息。

提起車銀優，日前亮相綜藝節目《家師父一體》時，他翻唱了柾國所屬BTS的大熱歌曲《Boy With Luv》，結果獲得滿分，莫非他曾向好友討教心得？