【開箱】《白線》千里追兇 20年後的終極告白

【明報專訊】艾歷斯賓納（Alex Pina）創作的《紙房子》（Money Heist），成為影視串流平台Netflix最多人點擊的非英語劇，一連拍了4季，把西班牙語劇集帶到國際舞台；艾歷斯的新作《白線》（White Lines）上周五（15日）在Netflix上架，自然備受矚目。

失蹤20年 屍體浮現

《白線》共10集，西班牙語英語對白夾雜，全因劇中主角橫跨兩地；故事發生在西班牙著名度假勝地伊維薩島，連日滂沱大雨，位於阿爾梅里亞的沙漠冲出一具已枯乾的屍體，按照失蹤人口，懷疑是來自英國曼徹斯特的Axel，他的胞妹Zoe和丈夫前往當地，憑屍體未腐化的紋身，以及一條手鏈，Zoe認定是一直誤會抛下她不顧離去的哥哥。Zoe少女時代跟兄長感情深厚，他20年前突然失蹤，她傷心不已，一直要看心理醫生，以及經過很多年時間才算平復下來。但西班牙警方告訴她，當地對發生了20年的兇案將結束調查，Zoe十分憤怒，決定留下來查出殺兄兇手。

此劇分兩線同時進行，除了Zoe調查真兇外，還不斷穿插回憶片段，包括Axel跟好友Marcus、Anna和David在曼徹斯特時已經常舉辦迷幻派對，犯事之後決定前往派對天堂伊維薩島尋找機會，但某天Axel人間蒸發。回到現在的部分，Axel的3名好友都留在伊維薩島；Marcus和Anna結婚後育有兩女，但又離婚了，前者在夜店打碟，卻又暗地販賣毒品；Anna則經營高檔性派對；David前往印度多年，回去後經營靈修營。

開首拍出懸疑氣氛

另一條主線落在伊維薩島最有勢力的Calafat家族身上，爸爸Andreu對於有人敢把屍體埋在他的「屬土」，認為被故意陷害，於是派得力助手Boxer調查。Andreu的太太Conchita跟兒子Oriol計劃在島上開設賭場，為免任何差池，下令所有夜店禁賣毒品。Andreu此時召回女兒Kika，她原來曾與Axel拍拖，當時受到家人反對，她因而跟Zoe一見如故。

《白線》開首兩集拍出緊張懸疑氣氛，觀衆跟Zoe一樣，對案情一無所知；她發現很多人暗藏秘密，譬如Marcus，第一個就質問他，「為何當時致電告訴我哥哥在印度？」Marcus解釋不想她擔憂，Zoe並不相信，認定他知道兄長已死，甚至偷走了他藏在倉庫的毒品留為籌碼，他跟Anna和David是否都與Axel的死有關？是否有點像無綫剛播畢的《十八年後的終極告白》？另外，Zoe跟Boxer不打不相識，當後者嚴刑逼問Marcus誰是殺死Axel的真兇時，Zoe用箭射傷他腿部，卻沒有怪責她，對這女子外柔內剛很有好感，估計劇情發展下去兩人會有感情線。

藍天碧海 III級畫面

此劇去年6月開鏡，在巴利阿里群島取景，共拍了3個月；劇中展示藍天碧海的如畫風光之外，Anna主持高檔性派對，Boxer看管的夜店，不止「蒲友」衣著性感，還出現全裸男女的「多人運動」場面，兒童及青少年絕對不適宜觀看。發現屍體的一幕戲，警探更導遊上身向Zoe說，該沙漠曾多次出現在意式西部片導演沙治奧里昂尼（Sergio Leone）《獨行俠決鬥地獄門》等電影，深怕觀衆錯過，相當搞笑。