王敏德表示由於太太要看另一電視頻道，所以他無緣看自己在新劇《飛虎之雷霆極戰》出場。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】黃光亮、王敏德、溫碧霞前晚錄影無綫節目《流行經典50年》。黃光亮獻唱《監獄風雲》主題曲《友誼之光》。他被問會否再拍劇集時承認較難，因太辛苦不習慣，不想「交功課」。他亦久未拍電影，退休10年，閒時在家看書。不過他稱很想拍片，近10年看了逾千電影，愈來愈喜歡。他認為不是酬勞問題，劇本最重要，演什麼角色也可，都想試拍同志片。

王敏德曾當許冠傑替身 盼有機會合唱

王敏德唱許冠傑（Sam）的《最佳拍檔》，他自言曾在該片當Sam的替身：「Sam原本的替身弄斷腿，導演臨時找我頂替。」他很喜歡Sam的歌，希望將來有機會與對方合唱。他參演劇集《飛虎之雷霆極戰》現正播放，他卻沒捧場，錯過自己駕直升機出場，因老婆馬詩慧要看另一頻道。問是否看ViuTV的《歎息橋》？他即轉口風稱去了吃晚餐不清楚。

溫碧霞昨日「520」推出新歌《Make You Smile》，希望為港人打氣。她為拍MV排舞3日，舞衣以花為主題，色彩繽紛。她開心表示，主演新片《墮落花》優先場口碑不錯，希望叫好叫座。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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