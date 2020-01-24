林師傑承認TVB工作獨剩《勁歌金曲》

【明報專訊】林師傑傳聞受老婆歐陽巧瑩政見影響，連累他遭無綫冷待，剛播畢的劇集《十八年後的終極告白》，未獲安排出席宣傳活動，並只剩《勁歌金曲》的主持工作。

林師傑昨日在電視城錄影《勁歌金曲》，他表示一直有開工，但自覺很被動，因報道所講的是其妻和公司，不太懂回應：「我有接通告，除《勁歌》外，我都要打理娛樂圈外的生意。」不過他承認暫時在公司只得《勁歌》一個工作。傳被飛出劇集宣傳？他表示真的碰巧撞期而未能出席，本很簡單的事，沒料到變得政治化。

不會控制太太說什麽

他認為太太的政治立場沒影響他的工作，但會否叫對方少講？他說身為丈夫，不應該控制對方：「沒可能要她發每一篇文之前都先讓我過目，始終她已離開這裏（無綫）。雖然我們是夫妻，但不能所有事都由老公發辦。（老婆有意從政？）我有聽她講過，但還是由她本人回答。」

昨日是「520」，林師傑透露會與老婆煮飯仔慶祝，他冧爆說：「我真的很愛我老婆！我那麼惹火，但她5年前已看到我的好，願意在我身邊，支持我，我更加沒理由去箝制她。」問到造人大計？他笑言每晚都在努力，因他真的很想有小朋友，有時別人的小朋友都當是自己的，像變態uncle，老婆都叫他放鬆點。

記者：陳釗