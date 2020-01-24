520發文向周揚青懺悔 訴相愛點滴 羅志祥：對不起 我錯了

【明報專訊】羅志祥（小豬）上月被內地網紅舊愛周揚青以「毀滅式」宣布分手，狠爆小豬出軌、私生活混亂的真面目，重創他的形象及事業，小豬事後兩度在社交網發文回應及道歉。在台灣即將「隔離期」滿的小豬，昨日趁着「520」（我愛你）這日子，在微博撰寫7000字長文，並附上13張跟周揚青昔日的甜蜜合照，分享兩人邂逅、拍拖、見家長等回憶，並再次向周揚青道歉。有傳小豬突然由賤男變情聖，是為挽救形象及準備重新出發。大家好奇周揚青有何反應？結果她昨午只在微博寫下「早安」兩字，不少網民留言提醒她不要心軟，不要復合。

小豬自被周揚青狂數不是後，一直潛水未有公開露面，本月8日自內地回台灣後，進行14天居家隔離。他在隔離期即將屆滿前，昨日發7000字文總結與周揚青的9年情。他以「男孩 女孩」為題，特別標籤了周揚青，有指他選在早上9時12分發文，因周揚青在9月12日生日，特顯他的誠意。

由邂逅到相戀

小豬文中以「男孩」與「女孩」代表自己和周揚青，用生活日記方式分享兩人相處點滴。二人在朋友飯敘中邂逅，互動間充滿歡樂，小豬取得她的電話後，相隔數月鼓起勇氣聯絡，之後開始交往，克服遠距離戀愛難題，每次分離都不捨及難過，珍惜一起的時間。

小豬曾應周揚青要求駕電單車載她往兜風，因不識路被警察截查，周揚青急着站出來向警察解釋，令小豬感到幸福。當小豬帶周揚青回家見媽媽，周揚青與羅媽媽意外投契。小豬又多次秘密取消工作，跟周揚青見面送驚喜；周揚青亦試過忍淚陪小豬坐過山車，小豬說會牽着她的手，不過遭網民指圖文不符，相中兩人沒有牽手。

自責令周揚青不快樂

小豬在文中盡訴兩人的甜蜜回憶，有他鼓勵周揚青開創時裝事業；周揚青幫小豬化女裝；旅行時鬧交仍要影合照免後悔；周揚青向羅媽媽請教，苦練廚藝讓小豬吃到家的味道；周揚青挑戰潔癖的小豬，在他的牀上食零食等。

最後小豬說︰「5月20號，這段日子是我近年來最長的一段獨處時間，也很誠實的面對自己。回想這9年來的點滴，妳是一個追求完美的人，卻因為我的不完美，破壞了妳的原則。很開心，我們一起參與過很多事，一起經歷過成功的喜悅，一起面對過低潮的痛苦。我們也一起成長，真的如妳所說，我們大多數的時光都是快樂的，妳很少讓我擔心難過，但妳的不快樂都是因為我造成的。」

不斷反省檢討

他表示在工作上遇到很多瓶頸及壓力，周揚青總會想辦法幫他抒發情緒，調整好他的狀態。「但這些年來，我對妳製造的痛，妳卻從來不讓別人發現妳的脆弱。這段時間，我不斷的反省自己，檢討自己，也因為這次的事情，讓我更懂得勇敢的面對，不去逃避。我要再一次的跟妳說，對不起，我錯了﹗很抱歉，最後這一篇，我沒有傳給妳，我選擇公開的方式，完成妳一直想實現的願望。『女孩：老公，我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎？拜託！』這一次，我答應妳，由我來跟大家分享，我們的故事……」

網民勸別心軟復合

小豬在長文下留言︰「我~就是我！不喜勿進！」至於周揚青則於昨午1時19分在微博發文，只簡單寫下「早安」兩字。很多網民怕她心軟，留言提醒她別理小豬，不要復合。

娛樂組