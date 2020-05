【明報專訊】現年47歲的《神探福爾摩斯》英國男星祖狄羅(Jude Law)即將再為人父,準備迎接第6名子女出世,名副其實「影壇多仔公」,大有機會追平前輩米路吉遜(Mel Gibson)共9名子女的紀錄。日前有狗仔隊偷拍到祖狄羅偕32歲妻子Phillipa Coan到倫敦北部逛街,女方腹部明顯隆起,「孕味」甚濃,加上本月慶祝結婚一周年,可謂雙喜臨門。

據英國《每日郵報》報道,本周日(17日)祖狄羅夫婦現身倫敦北部,狗仔隊的焦點卻落在新婚的Phillipa Coan身上,穿著深藍色貼身T恤的她,腹部明顯隆起,目測至少懷孕6個月,換句話說,祖狄羅即將再為人父。

大仔Rafferty現年23歲

祖狄羅與任職心理醫生的Phillipa,2015年開始拍拖,去年初宣布訂婚,相隔3個月即在倫敦低調註冊,正式成為祖狄羅的第2任妻子,當時他跟前妻莎迪霍絲(Sadie Frost)所生的23歲兒子Rafferty,更充當父親的伴郎。如今Phillipa臨盆在即,身為模特兒的Rafferty與這個同父異母的弟妹,年紀相差足足22載。

祖狄羅跟莎迪霍絲於2003年離婚前,已育有兩子一女,其後搭上女星施安娜米勒(Sienna Miller),還未結婚男方先出軌,跟孩子的保母有染,當然分手收場。拒絕再婚的祖狄羅,卻未停止「播種」,模特兒Samantha Burke為他誕下女兒Sophia,女歌手Catherine Harding又為他產女Ada,但都未能激發他再婚的決心,直至Phillipa出現,祖狄羅終於「再做老襯」。

受疫情影響停工 陪妻安胎

祖狄羅早前接受傳媒訪問時,自爆樂於做「多仔公」,他表示:「我很喜歡(再做爸爸),為何不可以?能跟一名令我瘋狂愛上的女人在一起,自覺非常幸運。」又說:「如果再多幾名子女,感覺實在太美妙了。」

據知情人士透露,祖狄羅夫婦得悉懷孕喜訊後,都表現興奮,就連身邊朋友亦能感受到這份喜悅。祖狄羅原定今年拍攝《神探福爾摩斯3》(Sherlock Holmes 3)及《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3),但因疫情影響而暫時停工,正好讓他有更多時間陪伴妻子安胎。