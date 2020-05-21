【開箱】《二階堂家物語》伊朗女導演探討日本傳宗接代問題

【明報專訊】香港戲院自從5月8日重開後，不少積壓已久的電影排隊登場。今日（21日）上映的《二階堂家物語》，去年1月底已在日本公映，相隔逾年終於在香港開畫。電影講述日本家庭面對傳宗接代問題的故事，比較特別的是此片闡述維繫日本傳統思想，卻由來自伊朗的新晉女導演艾達潘納漢德（Ida Panahandeh）操刀。

《二階堂家物語》講述辰也唯一的兒子過世，他被迫再次肩負起沉重的傳宗接代責任；辰也的女兒由子也不自由主覺得對家族存續負有責任，或許她要找一個願意入贅的丈夫。父女倆不約而同陷入了家庭義務和愛情之間的兩難境地。

《二階堂家物語》緣於《甜味人間》導演河瀨直美所創辦的奈良國際影展，其中電影製作計劃「奈良敘事（NATAtive）」，講述家族搖擺於傳統與愛之間的作品獲選，導演正是艾達潘納漢德，她曾於2015年康城影展「一種注目」單元憑《伊朗式再婚》（Nahid）榮獲「未來新秀獎」，並於2016年奈良國際影展拿下最高榮譽「金鹿獎」，得到拍攝以奈良為電影背景的機會。

伊朗女導演《阿信》粉絲

導演艾達潘納漢德來自伊朗，曾猶豫是否應接拍此片，但她受日本電影影響，小時候在伊朗國營電視台看過很多黑澤明、溝口健二、小林正樹的經典作，也是《阿信的故事》的粉絲；及後到訪取景地點的奈良縣北部天理市，感覺如走進日本電影世界，當地社會仍保留傳統氣息，跟居民連日交流後，她發現彼此都擁有悠久歷史文化，以及尊重傳統等共通點。

飾演辰也的加藤雅也，拍過不少港產片，包括成龍主演的《新宿事件》，以及跟王菲和黎姿演對手戲的《戀戰沖繩》等；加藤雅也出道超過30年，在電影、劇集及舞台劇各方面都很活躍。辰也女兒由子在愛情與繼承問題之間搖擺不定，由《東京夜空最深藍》石橋靜河飾演，最近她在新版《東京愛的故事》演經典角色「莉香」，更人氣急升。另外，資深女星白川和子飾演辰也的母親。

女婿入贅可解決問題？

《二階堂家物語》探討日本傳統家庭，在傳宗接代問題仍有糾結。加藤雅也的兒子去世後，太太離家出走，剩下女兒及母親。加藤雅也希望再誕一子，將來繼承家族事業，可是他不喜歡母親安排的相親對象，反而愛上公司的秘書，可惜對方不育，無法達成他的願望。另一方面，石橋靜河知道父親很賞識與她青梅竹馬的同事，有意讓男方入贅，不過石橋靜河鍾情的其實是大學外籍教師，對於入贅，二人難以達成共識。加藤雅也父女，在傳宗接代問題方面，取態各異，感情顯得疏離。

為傳宗接代而煩惱，在當今很多地方似乎顯得有點不合時宜，尤其現代都市出生率下降是普遍現象，更莫說要求生仔還是生女。片中男主角辰也要管理父親傳承下來的種苗公司，並致力鄉里建設發展，又上有高堂要照顧，卻跟女兒在入贅問題方面難以和解。《二階堂家物語》的英文片名《The Nikaidos' Fall》，中文直譯可解「二階堂家沒落」，為了傳宗接代導致家人之間產生嫌隙，「家」的意義已然「沒落」。

上映日期：5月21日