籌備開戲助基層電影人 古天樂留家抗疫瘋狂煲韓劇

【明報專訊】古天樂昨日到銅鑼灣出席護膚品宣傳活動，久未公開露面的他，談到疫情期間多留在公司和家裏，甚少出街。他自爆在家抗疫煲劇，連環煲了多套大熱韓劇，完全投入韓劇的世界。他同時為疫情後跟英皇合作拍攝10部港產片、為香港電影人自救作準備。不過，問到有傳他跟曾志偉合作拍籌款電影？他回應時有所保留，笑說：「好多大家聽的都未必是真的。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

古天樂（古仔）稱這幾個月留家抗疫也有好處，他說：「最近多了時間休息，之前無時間睇電視，近排可以煲劇，睇大熱韓劇《夫妻的世界》、《愛的迫降》、《梨泰院Class》及《屍戰朝鮮》等。」他稱疫情的壞影響也非常多，「不止影響我一個，是一系列影響全球、整個社會」。古仔鼓勵大家多關心地球生態和身邊人。

疫情下開戲會有損失

古仔旗下的天下一電影製作公司與英皇電影早前公布將合作10部港產片，他稱正在籌備，當中要顧及很多因素，「疫情下有限聚令，會影響外景拍攝，又不想拍拍吓疫情有變化，到時要停下來都有損失，都是睇清楚疫情先」。他希望開戲計劃能幫助基層電影人，以及發掘不同題材，「其實題材已經有了，但有好的想法會不停改，想做些不同的東西」。問到電影計劃何時開工，他突然封口，然後笑說：「咦？我點解講咁多，平時我不答這些問題的。」記者笑稱他是老闆。古仔扮懵道：「邊個講㗎？」

對籌款電影計劃有保留

提到最近不少藝人開網上直播抗疫節目，問他會否搞網上直播娛樂大眾？他表示會考慮，但先要度以什麼主題開Live。日前有傳古仔與曾志偉聯手開戲救市，拍攝類似1991年《豪門夜宴》籌款電影，提供就業機會給電影工作者，有傳任達華與張智霖已答應演出。另有傳籌款電影的發起人是曾志偉與成龍。古仔回應有關籌款電影的計劃時有所保留，表示等待適合時機再公布。他笑說：「等我返公司聽吓、問吓人先，好多大家聽的都未必是真的。」

不是一次性資助基層電影人

古仔身兼多職，既是電影公司老闆、演員、演協會長，近期是否很多煩惱事要處理？他說：「我有什麼煩？做會長真的有好多事要解決，有工作就返公司做，無就叫大家home office，不過我返公司都是聽人講，行來行去。」他又透露收到不少基層電影人求助個案，「其實已經處理了，演藝人協會同15個屬會，都有收集大家受到的影響，了解、跟進及處理。詳情遲一點會公布，應該不是一次性資助，而是一段時間的幫助。」導演鄭保端早前接受傳媒訪問，稱古仔接拍內地電影，是為了將掙到的片酬用來開拍港產片？古仔說：「我無睇過報道，總之我做事都是希望用心做好每件事。」怕不怕被外界誤解？古仔搞笑道：「都是用心做好每件事，有時間就多看電視吧！」

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