離婚後首現身 拍惡搞短片 鍾欣潼：不要迷失自我

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國早前驚爆離婚，兩人於今年3月初已簽分居協議。阿嬌在婚變曝光後，只透過英皇統一回應，未有公開露面。閉關多日的阿嬌前晚突然在網上現身，上載一段名為「不願意透露姓名的鍾小姐」的抖音短片，片中阿嬌雙眼打格及戴上口罩，以「鍾小姐」受訪，說因人人都叫她靚女，令她迷失自我。短片最後，「鍾小姐」低頭露出雙眼，讓大家看清楚是阿嬌本人，並配文：「祝大家不要迷失自我，520快樂呀！」

娛樂組

有傳阿嬌沒預計婚變消息這麼快爆出，對於賴弘國對外發言，她的律師曾向賴弘國發出一封提醒函，因他們的分居協議書內有條款，在分居期內，大家必須遵守把協議內容及關於婚姻的情况保密。

阿嬌於離婚消息公開後，只在社交網發文祝大家母親節快樂，以及日前Twins出道19周年，分享Twins昔日獲得的樂壇獎座。

笑稱不停被讚靚女

前晚阿嬌在內地社交網上載標題為「不願透露姓名的鍾小姐」短片，她穿著白色T恤、戴上白色口罩及眼部被打格，以「鍾小姐」身分接受「男記者」訪問。她被問何時發現自己靚？她說：「去廣東打工時候囉。（點解呀？）佢哋個個都叫我做靚女，我就迷失了自我喇。」接着阿嬌低頭，雙眼走出打格範圍，露出真面目。

她祝大家不要迷失自我，520快樂。不過有指這段視頻是上月拍攝，阿嬌待前日「520」才分享。看來阿嬌未受離婚事影響，心情不俗。

至於賴弘國連日來都有更新社交網，分享工作、健身、與好友相聚的照片。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com