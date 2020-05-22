賓艾費力姬兒加杜支持薩克薛達有回報 《正義聯盟》4小時導演版明年上架

【明報專訊】DC超級英雄片《正義聯盟》上映前夕，導演薩克薛達（Zack Snyder）經歷喪女之痛，臨時辭去所有職務，改由《復仇者聯盟》導演佐斯維頓（Joss Whedon）接手，由於二人風格迥異，電影被指不倫不類。事後網民發起#ReleasetheSnyderCut運動，要求電影公司重新發行薩克薛達的原裝版本，本地藝人古天樂亦表態支持，如今薩克薛達正式宣布，長達4小時的導演剪輯版定於明年在影視串流平台HBO Max上架。

2017年，改編自DC超級英雄漫畫的同名電影《正義聯盟》上映，原本由《蝙蝠俠對超人：正義曙光》導演薩克薛達操刀，粉絲對其暗黑風格寄望甚殷，然而當他忙於處理後期製作的時候，突然收到20歲女兒Autumn自殺的噩耗，他跟妻子兼此片監製Deborah Snyder悲痛欲絕，決定停工陪伴家人，電影改由Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》導演佐斯維頓「執手尾」。

《正義聯盟》開畫後，全球票房收逾6.5億美元（約51.2億港元），成績尚算理想，口碑卻很惡劣，原因是佐斯維頓把Marvel超級英雄片的合家歡風格，跟薩克薛達的原裝版本有明顯衝突，令粉絲大失所望。

古天樂一定捧場

事後網民發起#ReleasetheSnyderCut運動，要求電影公司推出導演剪輯版，希望一睹原著風采，不單全球粉絲熱烈響應，就連《正義聯盟》戲中飾演「神奇女俠」的姬兒加杜（Gal Gadot）、「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）等亦透過社交媒體表態支持。

身為超英迷的古天樂，今年3月在微博表示：「自從有傳存在着一個導演的版本，我都非常好奇是怎樣的故事……希望可以透過這請願來換回導演剪輯版播放，如果成功，我相信一定會有很多人入場欣賞，我就一定是其中之一了！」

昨日古天樂出席公開活動時，被問到《正義聯盟》導演剪輯版將於明年上架一事，他興奮地說：「在哪裏可以睇到？（HBO Max）哦，我一定捧場。」

邀演員重錄對白

據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，去年11月華納電影公司主席致電薩克薛達夫婦，提到網民的要求，結果促成今次跟HBO Max合作，不過，究竟這個導演剪輯版本是長達4小時的電影？抑或分成6集的電視劇？暫時仍未揭曉，他只肯透露：「這是一個全新的產品。」令人期待。

據報他已召集《正義聯盟》幕後班底，重新剪輯、配樂，並加上電腦特技效果，「亦有可能邀請同片演員，追加一些全新對白」。有傳這個導演剪輯版的製作費接近3000萬美元（約2.34億港元），可謂不惜工本。