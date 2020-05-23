人大立港區國安法 王喜刪fb帳戶：不要再問我以後點算好

【明報專訊】人大將審議立港區國安法，草案提出設立國安機構以強化執法力量，加強維護國家安全執法工作。王喜不時在facebook跟網民互動，獲很大支持，日前他才為「王喜電視台」招募會員及介紹有關收費。前日港區國安法消息傳出，網民關心王喜，有留言：「支持你又怕害了你，你的安全是最首要的！」昨日王喜也有行動，他在YouTube上載新片，示範刪除facebook帳戶。

娛樂組

王喜昨午在YouTube上載新片，示範刪除facebook帳戶。他說：「我從來沒想過拍片教大家做這件事，原因大家也很清楚，人大宣布有個草案，將在香港設立國安機構。為安全起見，我接受了律師朋友的強烈建議，會先刪除我的facebook戶口。」

覺得facebook不安全

王喜提到自己的facebook帳戶內容應已被有關人士備份，相信自己走唔甩，但仍希望大家可以遠離這些有機會發生的不幸，而他決定刪除facebook的原因，是因為覺得它不安全。片段尾聲，王喜說facebook給大家帶來很多開心回憶，但開心的時候特別快。他說：「我們是時候要在facebook講拜拜了。希望大家可以選一條安全、可以生活下去的路……當下這刻最緊要是安全，然後要部署究竟如何生活下去，找一個較安全的地方跟你們的小朋友過未來。其他的事，就留給留在這裏的人做吧！」

昨日傍晚，王喜由他的網頁Admin代Post，回應關心他的朋友，他說：「我都想答到每位來關心的朋友問：以後點算好吖？我真係唔知，亦唔識。」他叫大家不要再問他以後點算好，他怕自己講真話，將來會被舉報。

杜汶澤唔驚樓價大跌

杜汶澤昨日也有話兒，他在facebook留言說自己有樓，但唔算貴，值2000多萬，萬一樓價大跌，他不會驚、亦不會怨任何人。他說：「因為我一生人最大嘅成就唔係我層樓，而係我嘅良知！」王宗堯認同阿澤的說話，他說：「#錢從來都不是最重要#良知才是。」另一方面，杜汶澤完全投入工作，早前王喜宣布《驚訊》雖不會再於港台出現，但「忠_勇毅」已過檔杜汶澤旗下的頻道，節目將會再次和觀眾見面。杜汶澤上載跟巨型黑色垃圾桶合照，留言：「喂！忠_勇毅！你個垃圾桶到咗喇！快啲『捐』返入去啦！」